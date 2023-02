No, pa se je zgodilo nekaj nepojmljivega, nekaj tako neobičajnega, da bi bili presenečeni tudi, če bi se to zgodilo v Švici ali na Japonskem. Ilija Vlaović je lani decembra, torej pred dobrim mesecem dni, dobil službo na Občini Mojkovac. Dobil je dobro službo, saj so ga zaposlili kot svetovalca, in obetala se mu je za črnogorske razmere zelo dobra plača, da o tem, da mu je bila služba pravzaprav zagotovljena do konca njegove delovne dobe, niti ne govorimo. V začetku februarja pa je odgovornim nenadoma predal zahtevo za odpoved pogodbe. Županu Občine Mojkovac, Vesku Deliću, je pisal, da tisto, kar bo prebral, ni šala in da odpoveduje delovno razmerje zato, ker mu delodajalec, to je občina, ni dal delovnih nalog. »Zaposlen sem kot svetovalec, pa ne vem, čigav svetovalec sem,« je zapisal Ilija Vlaović. Črnogorec je poudaril, da se na svojem delovnem mestu počuti neuporabnega in odvečnega ter da mu v enem mesecu niso našli niti ene delovne naloge, čeprav se je obrnil na osebo, pristojno za njegov sektor …