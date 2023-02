»Veverice imajo zelo dober voh,« je povedal vodnik psov v brigadi urada za javno varnost v okrožju Hechuan Yin Jin. Dodal je, da je metoda usposabljanja, ki so jo razvili za veverice, primerna tudi za druge živalske vrste, in da so rezultati pozitivni.

Po Yinovih besedah vevericam za razliko od psov majhnost in okretnost omogočata, da pridejo na težko dostopna območja in skrita mesta na veliki višini. Usposobljene so za praskanje po površini, s čimer svojim vodnikom sporočajo, da so začutile prisotnost drog, je pojasnil.

Kitajsko ministrstvo za javno varnost je pred nekaj meseci sporočilo, da je Kitajska »država z najstrožjim sistemom nadzora nad drogami na svetu«. Trgovina z drogami na veliko je kaznivo dejanje, ki se na Kitajskem lahko kaznuje tudi s smrtjo.