Ukrajinske zračne sile so sporočile, da so ruske sile danes na regiji Harkiv na severovzhodu in Zaporožje na jugu države izstrelile okoli 35 raket zemlja-zrak S-300, ki jih v zraku ni mogoče uničiti s protiletalsko obrambo.

Na svojem računu na Facebooku so še sporočile, da so ruske sile napade izvedle tudi s sedmimi iranskimi droni in šestimi manevrirnimi raketami, tarča so bila mesta in kritična energetska infrastruktura, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodali so, da je protiletalska obramba uničila pet manevrirnih raket in pet dronov.

Od lanskega oktobra in po številnih neuspehih na terenu Moskva pogosto napada kritično infrastrukturo v Ukrajini, zaradi česar je več milijonov prebivalcev sredi zime ostalo brez elektrike in ogrevanja.

Ukrajinski operater električne energije Ukrenergo je danes zjutraj sporočil, da so ruske sile obstreljevale elektrarne in da je bilo »prizadetih več visokonapetostnih infrastruktur v vzhodni, zahodni in južni regiji, zaradi česar je na nekaterih območjih prišlo do izpada električne energije«. Zato izvajajo preventivno izklope elektrike.

Mestne oblasti so sporočile, da je del mesta Zaporožje brez elektrike in da so samo v eni uri zabeležili 17 raketnih napadov, kar je največ od začetka ruske invazije na Ukrajino pred skoraj enim letom, 24. februarja lani.

V severovzhodni regiji Harkiv, ki meji na Rusijo, pa so zaradi raketnih napadov izbruhnili požari, je povedal regionalni guverner Oleg Sinegubov. Tudi del mesta Harkiv je brez elektrike, je sporočil na Telegramu in dodal, da so zabeležili deset napadov.

Mestne oblasti Kijeva pa so sporočile, da protiletalska obramba trenutno brani mesto pred ruskimi napadi, poroča ameriška televizija CNN.

O obsežnem ruskem napadu poročajo dan po tem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski končal obisk v več evropskih državah in se udeležil vrha EU v prizadevanjih, da bi dobil več orožja z dolgim dosegom in lovskih letal.