Murskosoboški policisti so včeraj na relaciji med Mursko Soboto in Turniščem ustavili učitelja vožnje med usposabljanjem kandidata. Izkazalo se je, da je bil učitelj pod vplivom alkohola (alkotest je pokazal 0,30 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka), obenem pa pri sebi ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo ter mu izdali kazen v višini 1600 evrov in osem kazenskih točk.