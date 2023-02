V soboto bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od -13 do -6, ob morju okoli -3, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo v vzhodni polovici Slovenije zmerno do pretežno oblačno, drugod povečini sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti precej nizke oblačnosti.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severovzhoda suh in postopno manj hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V soboto bo sončno z občasno povečano oblačnostjo.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.