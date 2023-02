Med vožnjo iskal polnilec

Kaj vse počnemo za volanom. Navijamo glasbo, pojemo in si dajemo ritem, se lepotičimo, brskamo po nosu, kričimo in včasih celo grozeče mahamo, ker drugi nimajo pojma, kako se je treba obnašati v prometu. Tudi 46-letni voznik osebnega avtomobila, ki se je pred dnevi v Kranju zapletel v prometno nesrečo, je poskušal biti multiopravilen. S podatki, s katerimi razpolagamo, je med vožnjo iskal polnilec za telefon, zapeljal s ceste in trčil v drevo, so po preverjanju, kaj se je zgodilo, sporočili policisti. Njihovi radovljiški kolegi so naleteli na ravno nasprotni primerek. Petinpetdesetletni voznik med vožnjo ni nič brskal, ampak zaspal. S ceste je zapeljal na dvorišče neke hiše in trčil v pakiran avto. Da bi bil posredi alkohol, ni poročil, je pa tako bilo v primeru 40-letnega voznika, ki je na območju Lesc trčil v sredinski otok pred krožiščem in obstal na travnati površini na sredini krožišča. Namerili so mu 1,6 promila. V avtu je imel še dva sopotnika, k sreči se nikomur ni nič zgodilo.

Papirnate tablice

Verjamemo, da so možje postave vajeni vsega mogočega. Verjetno jih ni nič začudilo, ko so v Luciji ustavili voznika citroena saxo brez vozniškega dovoljenja (zaradi česar so mu vozilo zasegli). Prav tako ne, ko so evidence pokazale, da avto ni registriran. A tablice so jih verjetno presenetile. Da so bile ponarejene, nič posebnega, zanimivo pa je, kako: izdelane so bile namreč kar iz papirja. Kdo bi se trudil... Marsikaj si je voznik prislužil: obdolžilni predlog zaradi vožnje brez vozniške, plačilni nalog zaradi neregistriranega vozila in kazensko ovadbo zaradi ponarejenih tablic. Mogoče bodo uradne osebe pri odmeri kazni vendarle upoštevale njegovo izvirnost in kreativnost.

Draga izkušnja

Kaj hočeš, očitno moramo biti vedno na preži. Kajti kdo ve, kdaj se srečamo s kakim lopovom, kot se je nič hudega sluteči voznik avtobusa, ki je na letališče na Brniku pripeljal potnike. Ko jim je iz boksov prijazno pomagal zlagati potovalne torbe, je neznanec izkoristil priložnost in s police ob voznikovem sedežu ukradel denarnico z večdnevnim izkupičkom. Voznik je sicer kasneje v enem od bližnjih kontejnerjev denarnico našel, a prazno, seveda. Dolgoprstnež je v žep pobasal okoli 500 evrov. Draga izkušnja za šoferja.

Napad na znak »v živo«

Kaj neki je (ni) razmišljal, nam pride na misel ob ravnanju 25-letnega mladeniča, s katerim so imeli opraviti zagrebški policisti. »Frajer« je z avtomatsko puško prerešetal prometni znak, se snemal in to »v živo« predvajal na družbenem omrežju. Kako čudno, da je že kmalu za tem na njegova vrata potrkala policija!? Po objavi posnetka je puško vrgel na bližnje dvorišče. Mladenič je bil že obsojen zaradi ponarejanja dokumentov. Dobil je pogojno, ki mu ob novi obsodbi utegnejo preklicati. Obsojen je bil tudi že zaradi izsiljevanja in prometnih prekrškov ter v zvezi z nasiljem v družini. Na družbenih omrežjih je moč najti posnetke, kako z avtom namerno drvi v nasprotno smer.

Od orožja, drog, celo uboja v modne vode

S Hrvaške prihaja tudi na prvi pogled nezanimiva novica, da je iz znanega salona v Zagrebu nekdo ukradel 43 poročnih oblek, vrednih dobrih 24.000 evrov. Nemalo so bili policisti začudeni, ko so ugotovili, kdo je to storil. Sedeminštiridesetletni Renato Prajz je sicer stari znanec policije, a »specialist« za druga področja. Včasih, ko je še živel v Nemčiji, se je namreč ukvarjal z drogo. V izpovedi za medije se je kasneje pohvalil, da je v nekaj mesecih zaslužil toliko, da si je na Krku kupil vikend z dvema apartmajema (kasneje ga je moral prodati, da je plačal odvetnike). Ko je trgu postal premočan, je imel težave s konkurenco, Libanonci, in zatočišče je našel pri albanski mafiji, je še razložil. Osem let je dobil zaradi uboja moškega, s katerim je prišel v konflikt zaradi droge, obsojen je bil tudi zaradi orožja. Toda že preden se je podal v modne vode so obstajali znaki, da postaja bolj »malenkosten«. Zalotili so ga namreč, ko je iz trgovine ukradel par steklenic alkoholnih pijač, vrečk bonbonov in zavitkov žvečilk.