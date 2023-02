»Ničesar ne izključujem (...) a to ni v skladu s trenutnimi zahtevami,« je danes ponoči po koncu zasedanja evropskih voditeljev v Bruslju novinarjem povedal Macron. Kot je pojasnil, ne izključuje pomoči Ukrajini z bojnimi letali, a to po njegovem ni tisto, kar ta država v vojni proti agresorki Rusiji zdaj najbolj potrebuje.

Tudi če bi se evropske zaveznice dejansko odločile za pomoč z letali, pa teh v nobenem primeru ne bi bilo mogoče dostaviti v prihodnjih tednih, je nadaljeval. Ta namreč terja precejšnje predpriprave in urjenje ukrajinskih pilotov.

Nemški kancler Olaf Scholz je medtem na novinarsko vprašanje o morebitni dobavi bojnih letal Ukrajini po vrhu odvrnil le, da to ni bila tema pogovorov. Nemški kancler je sicer vrh izkoristil predvsem za poziv kolegom, naj ne odlašajo s obljubljenimi dobavami bojnih tankov leopard 2 Ukrajini. Na vprašanje, ali še ocenjuje, da bodo države EU lahko skupaj dostavile 80 teh tankov, je odgovoril, da upa, da jim bo to na koncu uspelo.

Bolj jasni glede možnosti pomoči z bojnimi letali so bili medtem v Bruslju nekateri drugi evropski voditelji, poroča bilten Politico. Slovaški premier Eduard Heger je, ko ga je Zelenski osebno prosil za dobavo letal sovjetskega tipa mig-29, tako odgovoril, da bodo v Bratislavi to željo skušali izpolniti. »V interesu slovaške in evropske varnosti je, da vam pomagamo,« je še dejal.

Odprti za dobavo bojnih letal so med drugim sodeč po izjavah voditeljev na vrhu EU tudi na Finskem, Poljskem in Nizozemskem. Britanski premier Rishi Sunak je Zelenskemu ob njegovem obisku v Londonu medtem v sredo obljubil, da bodo začeli uriti ukrajinske pilote in dodal, da so - tudi glede dobave letal - vse možnosti odprte.