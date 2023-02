Žrtev potresov v Turčiji in Siriji vse več

Število življenj, ki so jih terjali ponedeljkovi uničujoči potresi v Turčiji in Siriji, še naprej nezadržno narašča in je danes že preseglo 21.000. Reševalci bijejo bitko s časom, pri čemer jih ovira hud mraz. V Turčiji so izpod ruševin uspeli rešiti okoli 8000 ljudi, nekatere - skoraj po čudežu - tudi še to noč.