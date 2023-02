Slovenska smučišča na pragu enega največjih investicijskih ciklov

Večji slovenski gorski in smučarski centri v tem času vstopajo v največji investicijski cikel v zadnjih treh desetletjih. Z evropskimi sredstvi in sredstvi iz državnega proračuna bodo do novembra zamenjali nekatere žičniške naprave muzejskih vrednosti. A ne vsi; na Kaninu denarja za svoj projekt niso dobili, v Kranjski Gori pa ne vedo, ali bodo pridobljeni denar lahko počrpali.