Plačna reforma: Dodatke in napredovanja bi zamrznili

Vladna pogajalska skupina je sindikatom predstavila izhodišča za reformo plačnega sistema javnega sektorja. Sindikalni pogajalci so bili do nekaterih predlaganih rešitev zelo skeptični, predvsem do namere, da bi se do poletja 2026 zamrznila vsa napredovanja in izplačila dodatkov.