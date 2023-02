Objava lanskega rekordnega dobička naftne multinacionalke Total v višini 19 milijard dolarjev je v Franciji sprožila ostro polemiko in politične diskusije. Velik del javnosti izraža ogorčenje, ker so tolikšni dobički kapitala nizko obdavčeni, pri čemer ne gre samo za Total, ampak denimo tudi za skupino proizvajalcev luksuznih izdelkov LVHM, ki je lani ustvarila 21 milijard evrov dobička, ali pa za banko BNP Paribas z 10 milijardami evrov dobička v lanskem letu. Lastnik LVHM je Bernard Arnault, ki ga je voditelj radikalne levice Jean-Luc Mélenchon označil za »največjo žalitev« za Francijo, ker je z več kot 200 milijardami evrov premoženja najbogatejši Zemljan in je prehitel Elona Muska.

Kritike na račun Macrona

Nizka obdavčitev kapitala je problematična tudi zato, ker so številne Francoze prizadele inflacija in visoke cene energije, tudi goriva, od česar ima dobiček Total. Trenutek je še toliko bolj občutljiv, ker se vsak teden vrstijo stavke in protesti proti zvišanju upokojitvene starosti z 62 na 64 let. Levica in sindikati obtožujejo Macrona, da hoče prevaliti vse breme uravnoteženega proračuna na delojemalce, zavrača pa višjo obdavčitev kapitala. Glede argumenta vlade, da je pokojninska reforma nujna zaradi staranja prebivalstva, je voditelj komunistov Fabien Roussel, v katerem mnogi vidijo novo vzhajajočo zvezdo levice, nedavno dejal: »Če živimo dlje, je treba bolj obdavčiti bogastvo (bogatašev), ki smo ga s svojim delom ustvarili.«

Vlada želi s pokojninsko reformo privarčevati 12 milijard evrov na leto, kar bi pokrila dodatna dva odstotka obdavčitve premoženja 41 francoskih milijarderjev. Precej davčnih prilivov pa bi Francija dobila tudi od 40 velikih podjetij, če bi odpravila njihove podružnice v davčnih oazah na Karibih.

Vlada: Naj raje znižajo ceno goriva

Vendar Macronova vlada nima namena dodatno obdavčiti kapitala, pač pa je pozvala Total, naj raje zniža cene bencina in dizla na črpalkah. Kot je v senatu dejal tiskovni predstavnik vlade Olivier Véran, energetska podjetja že plačujejo 26 milijard evrov davkov na leto. »Mešate dobičke naftne družbe po svetu s financiranjem pokojninske blagajne, ki je v težavah zaradi demografskih razlogov,« je Véran očital senatorju levice, ki je pred tem vzkliknil: »Obdavčite te pretirane dobičke in boste imeli dovolj denarja za pokojnine!« Večino dobička Total sicer pridela v državah proizvajalkah nafte, predvsem v Nigeriji in Angoli, za plin pa na Norveškem. Tudi zato je Total lani v Franciji plačal le nekaj sto milijonov evrov davka.

Glavni direktor Totala Patrick Pouyanné je v sredo glede odziva Francozov na rekordni dobiček dejal: »Ljudje v Franciji težko sprejemajo visoke dobičke. A pozabljajo, da ti omogočajo investicije, s čimer se ustvarjajo nova delovna mesta.« A največ od lanskega visokega dobička bodo imeli delničarji, omenjene investicije pa bi znale biti tudi problematične, če bi šlo za naložbe v novo črpanje nafte namesto za energetsko tranzicijo.