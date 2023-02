Ob centralnobančnem dogajanju smo priča veliki količini objav poslovnih izidov podjetij za lansko zadnje četrtletje. V Združenih državah Amerike je do zdaj poročalo že več kot 320 podjetij, zajetih v indeksu S&P500. Ta podjetja so v agregatu, v lanskem zadnjem četrtletju, imela petodstotno medletno rast prihodkov in triodstotni upad dobička. V naslednjem tednu bodo četrtletne poslovne izide objavila še podjetja, kot so Nestlé, Coca-Cola, Cisco, John Deere, Applied Materials, Airbus, Allianz, Glencore, Daimler, Vale, Kering, Airbnb, Equinix, Heineken, Marriott in druga.

Dobički podjetji so za zdaj boljši od pričakovanj, vendar se nadaljevanje upada dobičkonosnosti podjetij v indeksu S&P pričakuje še za naslednji dve četrtletji. Prav tako se nekoliko boljša makroekonomska slika in zategovanje monetarne politike v ZDA že umirjata, medtem ko v Evropi še ni tako. Res je, da je presenetljivo mila zima evropsko energetsko sliko izjemno izboljšala, drži pa tudi, da višje obrestne mere še niso pokazale svojih učinkov in v Evropi še niso na vrhuncu. Kar zadeva makropodatke, nas v naslednjem tednu čakajo objava ravni inflacije in maloprodaje v ZDA, BDP za Evropo in raven maloprodaje za Kitajsko.

Spremljamo odličen začetek leta tako na tujih kot na domačem borznem trgu, saj je v razmeroma kratkem času prišlo do izrazitega izboljšanja obetov. V Evropi smo priča izredno mili zimi, za nami je inflacijski vrh, Fed je že umiril tempo dvigovanja obrestnih mer na 25 bazičnih točk, Kitajska je prenehala oziroma zelo omilila politiko ničtega covida, ekonomija v ZDA pa je še naprej krepka. V ZDA imajo še vedno zelo močan trg dela, saj se je stopnja brezposelnosti znižala za 3,4 odstotka, torej na najnižjo vrednost v zadnjih 53 letih. Z izboljšanjem obetov letos na globalnih trgih vlada pretežno pozitivna naravnanost. Domači delniški trg ni nobena izjema, saj so delnice Krke, Cinkarne Celje, Save Re, Petrola in NLB v tem letu pridobile že več kot deset odstotkov vrednosti. Ob tem lahko še poudarimo, da bodo povišane temeljne obrestne mere pozitivno vplivale na dobičkonosnost NLB v tem in prihodnjih četrtletjih. NLB bo ključne nerevidirane podatke za leto 2022 objavila 23. februarja.