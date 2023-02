Dokumentarni film 62.a slavil v Indiji

Dokumentarni film 62.a – Od prepovedi do ustave je pred dnevi zmagal v mednarodni kategoriji na 8. indijskem mednarodnem festivalu za gluhe (India Deaf Expo) v Čenaju. Film, ki je nastal v produkciji Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, prikazuje dolgoletna – in naposled tudi uspešna – prizadevanja gluhih za vpis pravice do uporabe znakovnega jezika v slovensko ustavo, pri tem pa skozi pretresljive osebne izpovedi razkriva tudi razvojno pot slovenskega znakovnega jezika v šolstvu. Nagrado je v imenu Zveze gluhih in naglušnih Slovenije sprejel njen predsednik Mladen Veršič, ki se je ustvarjalcem filma zahvalil za požrtvovalno delo ter poudaril, da je Slovenija dvanajsta država na svetu, ki ima znakovni jezik vpisan v ustavo.