#intervju Cristian Mungiu, filmski režiser: Življenje ne pozna montaže

Cristian Mungiu, eden najpomembnejših predstavnikov romunskega novega vala, ki je s svojim drugim celovečercem 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva leta 2007 iz Cannesa odnesel zlato palmo, se je na redni program Kinodvora vrnil z mračnim, režijsko izpiljenim in provokativnim filmom MRI. Ta pod drobnogled postavlja družbene napetosti, konflikte in sovraštvo sodobne Evrope, ki privrejo na plan v multietnični transilvanski vasici.