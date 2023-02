Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier je na predstavitvenem obisku gostil slovensko kolegico Natašo Pirc Musar. Veliko pozornosti sta namenila evropski integraciji zahodnega Balkana, pri čemer je Steinmeier pozdravil zavezanost nove slovenske predsednice, da nadaljuje pobudo Brdo-Brioni. »Ta proces bomo nadaljevali in danes sva se z nemškim predsednikom strinjala, da absolutno ni v konfliktu z berlinskim procesom,« je dejala Pirc-Musarjeva, misleč na ločen proces, ki ga na zahodnem Balkanu vodi Nemčija. Ocenila je tudi, da se je proces Brdo-Brioni znašel na točki, ko ga ne znajo več zares pomakniti naprej, nemški gostitelj pa jo je podprl v razmišljanju, da je morda letos prišel čas, da ideološke teme, ki delijo narode, pustijo ob strani in se raje posvetijo temam, kot so podnebne spremembe in mladi.

Konkretnemu odgovoru na novinarsko vprašanje glede morebitnih mirovnih pobud in o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini, med drugim z bojnimi letali, sta se v veliki meri izognila. Steinmeier je izpostavil, da je treba predvsem realizirati že dane obljube, kot je čim hitrejša dostava tankov leopard 2, medtem ko je Pirc-Musarjeva opozorila, da Slovenija ni tista, ki bi tu lahko bistveno pomagala. Dejala pa je, da je s 23 milijoni evrov pomoči Slovenija že zdaj med petimi največjimi donatorkami pomoči Ukrajini glede na število prebivalcev.

Spomnila sta tudi, da bo Slovenija letos častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma. Pomemben del zunanjepolitičnih aktivnosti Pirc-Musarjeve je tudi gospodarska diplomacija, zato se je sestala s predstavniki nemškega gospodarstva. Obisk je sklenila v berlinskem Neues Museum, kjer si je ogledala razstavljene predmete, najdene na območju današnje Slovenije.