Severna Koreja je na paradi ob 75. obletnici ustanovitve vojske razkazala največje število medcelinskih balističnih raket doslej, s katerimi bi po ocenah poznavalcev lahko prebila ameriški protiraketni sistem, če bi nosile po več jedrskih konic. Gre za najzmogljivejše severnokorejske rakete hwasong-17 z domnevnim dosegom večine točk na planetu. Na paradi so jih našteli približno enajst, čeprav ni jasno, ali so vse prave, saj je država na paradah v preteklosti že razkazovala modele. »To je več medcelinskih balističnih raket, kot smo jih kadar koli videli na vojaških paradah v Severni Koreji,« je na twitterju zapisal Ankit Panda iz ameriškega mislišča Carnegie Endowment for International Peace in dodal, da bi to lahko zadoščalo za preboj ameriške obrambe.

Kot navaja Politico, imajo ZDA 44 prestreznih raket, ki jih lahko izstrelijo z Aljaske ali Kalifornije, da v letu uničijo prihajajočo medcelinsko raketo, kar bi bilo torej premalo, če lahko Severna Koreja na vsako svojo raketo namesti štiri bojne konice. Severnokorejske rakete »so naluknjale dvajset let staro ameriško politiko protiraketne obrambe, ki je temeljila na odvrnitvi omejene grožnje Severne Koreje. Ta grožnja ni več omejena in Združene države se ne morejo več zanašati na to, da jim bo protiraketna obramba prinesla neranljivost pred severnokorejskim maščevanjem v konfliktu,« je dejal Panda. Vse skupaj po ocenah poznavalcev tudi nakazuje, kako nerealna postaja možnost jedrske razorožitve Severne Koreje.

Rakete na trdo gorivo?

Na paradi so pokazali tudi del sistemov, ki nakazujejo na razvoj medcelinskih raket na trdo gorivo. Po ocenah strokovnjakov imajo vse severnokorejske medcelinske balistične rakete motorje na tekoče gorivo, kar zahteva, da se jih napolni, to pa vzame čas. Rakete na trdo gorivo pa so v bistvu nared za izstrelitev in Pjongjang že nekaj časa nakazuje na njihov razvoj. Decembra lani so opravili prvi test takšnega motorja, vendar tedaj ni bilo jasno, ali bi bil motor namenjen balističnim raketam za izstrelitev s podmornice. Parada nakazuje, da ima Severna Koreja v mislih medcelinske rakete za izstrelitev s kopnega.

Izpostavljena prisotnost hčerke

Na paradi in drugih spremljajočih dogodkih ob obletnici vojske je opazovalcem padla v oči tudi prisotnost in osrednja vloga, ki jo je voditelj Kim Jon Un namenil svoji hčerki, ki je stara približno deset let, ime naj bi ji bilo Ju An. Ves čas je bila ob očetu in materi, tudi na družabnih dogodkih s prisotnostjo najvišjih generalov. To je sprožilo ugibanja, ali Kim za svojega drugega otroka načrtuje pomembno vlogo v režimu, ko bo Ju odrasla, oziroma ali bi lahko celo bila njegova naslednica.

Na paradi je hodila ob boku očetu in materi Ri Sol Ju. Dan prej je bila s starši na sprejemu v čast obletnice vojske. »Lahko da se (Kim) samo posveča svojemu najljubšemu otroku, toda bolj ko bi se v prihodnje pojavljala v javnosti, bolj se bo zdelo, da jo pripravljajo za vodenje države ali da je vsaj ena od možnosti za takšno vlogo,« je za Reuters dejal profesor zunanjepolitičnih ved na univerzi Hankuk v Seulu Mason Richey.