Zastrupitev štirih gradbenih delavcev z ogljikovim monoksidom na gradbišču Centra Rog minulo soboto je razkrila, da je gradnja na tem gradbišču potekala tudi zunaj delovnega časa, ki je opredeljen v gradbeni pogodbi med naročnico del Mestno občino Ljubljana in družbo izvajalko Makro 5 gradnje. Župan Zoran Janković je potrdil, da je v tem primeru šlo za kršitev gradbene pogodbe in da bodo izvajalca na to opozorili. Hkrati je dejal, da pogodbe ne bodo prekinili.

V družbi Makro 5 gradnje so pojasnili, da dela »občasno potekajo v soboto in tudi v nedeljo kot posledica delovnega procesa oziroma če tehnologija dela to zahteva. Sicer pa se dela na gradbišču Center Rog in Kopališče Ilirija izvajajo skladno z določbami podpisane gradbene pogodbe.«

Župan je potrdil, da Makro 5 gradnje pri izvedbi Centra Rog zamujajo za terminskim planom, zato nas je zanimalo, ali so delavci minuli konec tedna delali zato, da bi nadomestili izgubljeni čas, in ali imajo mogoče premalo delavcev. Zagotovili so, da imajo dovolj delovne sile in da so prejšnji konec tedna delali zaradi zahtev tehnologije izvedbe tlaka s kvarčnim posipom, ki terja več ur neprekinjenega dela. Dejali so, da jih delovni inšpektorat zaradi zastrupitve delavcev ni obiskal, da pa so inšpekcijski pregledi tako v Rogu kot tudi Iliriji stalnica. Delovna inšpekcija je denimo 3. februarja prišla v Rog. »Vse ugotovljene pomanjkljivosti so bile takoj odpravljene, nekatere že med inšpekcijskim pregledom,« so zagotovili v Makro 5 gradnjah.