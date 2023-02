Obisk prvega heroja med enakimi

Slabo leto dni po ruskem napadu na Ukrajino je predsedniku Volodimirju Zelenskemu prvič uspelo osebno priti v Bruselj. To je bila pot domov, v osrčje Evropske unije, kamor spada tudi Ukrajina. Ko je včeraj uporabljal to prispodobo in je boj v Ukrajini povezal z bojem za evropski način življenja, ki ga Rusija poskuša uničiti s pokoritvijo Ukrajine, je še enkrat retorično in vsebinsko briljiral. Če ne bi bilo Zelenskega, bi si ga Ukrajina morala izmisliti. Kajti predsednik je znal skupaj s sodelavci vse od začetka vojne v svojih virtualnih nastopih v nacionalnih parlamentih najti tiste prvine zgodovine ali trenutne realnosti, ki so njegovemu občinstvu še posebej pomembne. Z njimi je podkrepljeval ukrajinski boj za svobodo in tako postal nepogrešljiv pri tem, da se je čezatlantska in evropska enotnost o podpori Ukrajini v zadnjem letu ohranila v zavidljivem obsegu kljub nelahkemu gospodarskemu, energetskemu in socialnemu položaju.