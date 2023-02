Nepreslišano: Valerij Kolotilo, direktor Nogometnega kluba (NK) Celje

Mislim, da je slovenska nogometna liga (SNL) stabilna liga, toda s slabimi razmerami, in v tem je za nogometaše najslabša v Evropi. To ni pošteno do slovenskih nogometašev, zaradi česar prehitro odhajajo v tujino. V reprezentanci so največ trije igralci iz 1. SNL, to je slabo za razvoj lige in nogometa, in zato bi se vsi morali bolj potruditi. Za najboljše slovenske klube bi morala biti izziv in cilj doseči 15 milijonov evrov velik proračun. To so resne številke za resne zgodbe. S toliko denarja je moldavski Šerif premagal Reala v ligi prvakov. Je pa še druga možnost, ki jo Slovenija že pozna. To je strokovno znanje, kot ga je imel Zlatko Zahović, ki je za manj denarja ustvarjal velike podvige.