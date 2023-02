Kajtimir Kunc je v zelo dobro argumentiranem komentarju z zgornjim naslovom (Dnevnik, 4. 2. 2023) pokazal na nekatere nesmiselne zahteve, izražene na protestu upokojencev, ki ne samo da so ob današnjem nivoju razvoja družbe nerealne, ampak so tudi nepravične in kažejo na nepoznavanje pokojninskega sistema.

Ko od sedanje vlade zahtevajo tudi tisto, kar je nerealno, se sprašujem, ali vedo, katere stranke so v preteklosti znižale davke bogatim (davek od kapitala, dohodnino od dohodka iz kapitala itd), kar ima za posledico manj priliva v proračun in s tem manj denarja za socialne transferje, namenjene tudi tistim z nizkimi pokojninami; katere stranke so bile proti zvišanju najnižjih plač in s tem tudi boljšim prihodkom ob upokojitvi, katere stranke so kupovale najdražje oklepnike in letalo, organizirale nepotrebne referendume, kar spet pomeni manj denarja v proračunu – ve se, za koga.

Populisti vedno obljubljajo večje prejemke tistim z majhnimi prihodki, hkrati pa jih strašijo s komunizmom (režimom, ki še nikjer ni bil vzpostavljen), ker je »škodljiv za družbo«, če vsak dobi, kolikor potrebuje za življenje (taka ureditev se, po mnenju nekaterih, ne sme vzpostaviti v družbi tudi, ko je ta dovolj bogata, možna je samo v »nebesih« ...). Ampak na protestih ni tovrstnih ovir, dovoljeno je zahtevati pokojnine, ki bodo upoštevale potrebe, ne pa prispevke posameznika družbi.

Obnašanje populistov kaže, da se dosledno držijo le enega pravila:obljubljajmo nemogoče tistim, ki hočejo večje prejemke (takrat, ko nismo na oblasti), in delajmo za tiste, ki nas bodo podkupili (takrat, ko smo na oblasti).

Majda Koren, Ljubljana