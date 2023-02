Tvorec tega pogroma nad slovenskimi prebivalci pretežno neslovenskega izvora je bil Ivan Pučnik, predsednik Demosa, ki je takrat od maja 1990 naprej vladal Sloveniji in bil s svojo vlado in še posebej z ministrom Igorjem Bavčarjem v celoti odgovoren za veliko število izbrisanih prebivalcev, od tega kar 5630 otrok. Komaj rojena nova, demokratična Slovenija je storila veliko, množično hudo kršitev človekovih pravic, ki je najbolj prizadela prav izbrisane otroke. Vsem izbrisanim ljudem sta Pučnik in državna oblast vzela ustavno pravico do zdravstvenega varstva. S hudimi kršitvami človekovih in ustavnih pravic je potem od aprila 1992 naprej nadaljevala Drnovškova vlada s stranko LDS v koaliciji s sedanjo SD in drugimi strankami. Šele dosti kasneje, leta 1999, je slovensko ustavno sodišče zmoglo sramežljivo priznati hudo kršitev ustavnih pravic izbrisanim prebivalcem Slovenije. Dokončno obsodbo slovenskih oblasti glede kršenja osnovnih človekovih pravic je izvršila šele sodba evropskega sodišča za človekove pravice, ki je 2012 razkrinkala Slovenijo kot nedemokratično in škodljivo državo.

In Pučnikov duh brisanja slovenskih prebivalcev iz zdravstvenega varstva se nam ponovi 30 let po prvem izbrisu. Zaradi več desetletij trajajočega procesa zlorab in privatizacije javnega zdravstva s posledicami pomanjkanja družinskih zdravnikov se je sedaj zgodil izbris kar 132.000 pacientov. Golobova vlada z ministrom za zdravje Loredanom Bešičem v povezavi z župani, ki so nosilci primarnega zdravstvenega varstva za prebivalce, so izbrisane paciente razglasili za neopredeljene, čeprav ljudi, ki so ostali brez svojega zdravnika, nihče nič ni vprašal, kaj šele da bi se kdo od njih sploh do česa lahko »opredeljeval«. Ob tem si je še minister za zdravje v želji po izpolnitvi vladnih obljub v letu 2022 glede krajšanja čakalnih vrst v zdravstvu privoščil neverjetno potezo in je dodatno izbrisal kar 6000 pacientov z napotnicami, kot da ti pacienti več ne obstajajo. Golobova vlada namesto z racionalnim vodenjem države rajši uporablja metode brisanja ljudi in jim onemogoča izpolnitev ustavne pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev. Zgleda, da se Slovenija ne more otresti dediščine zlorabljanja države, politične oblasti za šovinizem in nesposobno ter avtoritarno vladanje. Brisanje ljudi, prebivalcev Slovenije do ustavne pravice zdravstvenega varstva je nekaj najhujšega, kar se lahko zgodi v Sloveniji v 21. stoletju. In za povrh se potem odgovorni vladarji, kot sta predsednik vlade in minister za zdravje, norčujeta iz izbrisanih pacientov z oznako, da so neopredeljeni, čeprav so se že zdavnaj opredelili, da je Slovenija njihova država in domovina. Golobova vlada pa ni samo izbrisala ljudi iz čakalnih vrst za preglede in zdravniške posege, brez dovoljenja in celo vedenja jim je odrekla ustavno pravico do zdravnika, do zdravstvenega varstva.

Od velikih obljub Goloba in vlade, kako bodo do konca 2022 predstavili reformo zdravstvenega sistema, ukinili zdravnike dvoživke, skrajšali čakalne vrste v zdravstvu, zaščitili javni zdravstveni sistem, smo dobili samo izbrisane paciente, odhod zdravnikov, nezadovoljstvo ljudi in zdravstvenega sistema, povečanje števila zdravnikov dvoživk in krepitev privatizacije ter korupcije na račun javnega zdravstvenega sistema.

Anton Peinkiher, Ljubljana