Korektor(ji)

Obletnica mature je poseben dogodek, ki nas za eno popoldne, večer, včasih pa tudi noč vrne v mladost in omogoči, da igramo vloge, ki smo jih takrat imeli. Ponovno postanemo akse, kindeki, krulkoti, črtice, afne in nič nam ne pomagajo današnji družbeni položaji in statusi. Pri tem neskončno uživamo in žal nam je, da traja tako kratek čas.