V boju za obstanek se obeta troboj Gorice (13 točk), Radomelj (13 točk) in Tabora iz Sežane (12 točk). V vseh treh prvoligaših je bilo v zimskem premoru veliko sprememb. Največ dela so opravili v Novi Gorici, kjer je imel klub ob slabih rezultatih velike denarne težave. Novi predsednik kluba Uroš Blažica je našel investitorja v ZDA, saj bo za člansko ekipo skrbel ameriški poslovnež George Juncaj. Z vložkom novega investitorja in 300.000 evri odškodnine za prestop Jošta Urbančiča v Viking na Norveškem so poravnali vse dolgove do igralcev in trenerjev. Novi obrazi v Gorici so reprezentant Luksemburga Vahid Selimović (OFI Kreta), Hrvat David Brekalo (posoja iz Dinama Zagreb), Tilen Mlakar (Triglav), mladi reprezentant Albanije Bernard Karrica (Rijeka) in Američan Steven Juncaj (Michigan), ki že ima izkušnje z igranjem v Evropi.

Goričani so med pripravami odigrali kar devet tekem (največ med vsemi prvoligaši), na katerih so po treh zaporednih porazih na začetku nanizali kar šest zmag, ob katerih niso prejeli niti enega gola. »Priprave smo opravili po načrtu. Zadovoljen sem s pristopom igralcev. Ker so nekateri novi igralci prišli pozno, njihova pripravljenost še ni popolna. Pomladanski del moramo začeti z veliko željo. Bolje kot jeseni moramo izkoristiti domače igrišče. Ob tem bomo potrebovali pomoč gledalcev,« je povedal trener Gorice Miran Srebrnič (na fotografiji).

Radomlje v boj za obstanek vstopajo z novim trenerjem Oliverjem Bogatinovim, potem ko se je klub konec jeseni razšel z Nerminom Bašićem. Bogatinov je bil kot trener nazadnje uspešen z Aluminijem (finale slovenskega pokala), nato pa je bil športni direktor Maribora in Kopra. Zimski prestopni rok je bil miren, saj so v klubu zadržali večino igralcev. Odšla sta Nedim Hadžić, ki ni izpolnil pričakovanj, in Luka Guček, ki se je preselil v Rusijo. Najbolj so iskali napadalca in rešitev našli v Senegalcu Papeju Sambi Thiamu, ki prihaja na posojo iz italijanskega drugoligaša Beneventa. Klub bo še naprej sodeloval s Hajdukom, v ekipi pa je veliko igralcev iz Hrvaške in BiH, ker so cenejši od slovenskih fantov.

V Sežani je bilo pozimi kot na železniški postaji. Klub je zapustilo kar 12 igralcev, številni so bili na preizkušnji, a niso izpolnili pričakovanj. Novinci so Žan Bešir (posoja iz Kopra), Miha Kompan Breznik (posoja iz Mure) in Luka Šušnjara (v Kopru dobil proste roke). Vse trem je skupno, da se bodo na Krasu skušali vrniti v nogometno življenje. Taboru kronično primanjkuje denarja, zato plače zamujajo. Klub bo letos praznoval sto let, spomladi bo končana tudi postavitev žarometov.