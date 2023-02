Po koncu zimskih počitnic, kot vse kaže, prihaja v naše kraje pomlad. Čeprav so vremenske napovedi za toliko dni vnaprej menda nezanesljive, vse kaže, da bi se lahko od prave mrzle zime poslovili že konec prihodnjega tedna. »Ne bo ravno zgodnja pomlad, se bodo pa kazali njeni indici,« je v začetku minulega tedna na portalu N1 oznanil meteorolog Brane Gregorčič. Kaže, da so pomladni indici meso postali, saj v publicistiki, ki beleži pojavnost naših zvezdniških eminenc, že dolgo ni bilo mogoče zaznati toliko pozitivnih in ohrabrujočih zgodb ter pripovedi. Kar pa ni spet tako presenetljivo, saj smo se v tem tednu znašli na stičišču treh močnih komponent. Napovedane pomladi in valentinovega ter kulturnega praznika.

V samem središču vsega tega sta se prvič, povrhu pa še pred očmi javnosti, znašla ljubljeni predsednik vlade Robert Golob in njegova srčna izbranka Tina Gaber. »Ne skrivata se več. Zaljubljena golobčka sta si po začetnem nemiru ob razkritju njunega razmerja končno oddahnila. Vihar ugotavljanja in obrekovanja se je polegel, zato sta se odločila, da zaživita brez skrivalnic,« so zapisali v reviji Suzy in do podrobnosti razčlenili njuno ljubezensko pravljico. Po novem se redno zadržujeta v nekem lokalu ob Ljubljanici, kjer se zbirajo številni poslovneži, kot so posebej poudarili, med njimi tudi župan glavnega mesta Zoran Janković. Izvedeli smo še, da se je Tina že preselila k novemu fantu in je tudi sicer videti sveže zaljubljena, kar so zaznali s pomočjo slikovnega gradiva, ki ga razpošilja v svet in splet. Med njimi je utrinek, kako doma poplesava po stanovanju ob romantični italijanski glasbi, na vprašanje, ali je res v zvezi z najvplivnejšim slovenskim politikom, pa odgovarja z nasmehom, kar so prevedli v stavek, »da tudi tišina včasih pove več kot tisoč besed«. Sicer pa sta bila golobčka opažena tudi na kulturno-umetniškem spektaklu, na svečani proslavi kulturnega praznika v Cankarjevem domu, kjer sta se pred objektivi in kamerami prijela za roke, kar so na državnem spletnem portalu rtvslo.si pospremili z zapisom, »da se je proslave pred kulturnim praznikom udeležil tudi Robert Golob, ki pa na prireditev ni prišel sam – prvič se mu je javno pridružila nekdanja misica in lobistka Tina Gaber. Ta ga je na poti v dvorano Cankarjevega doma tudi prijela pod roko.« Kaj o Gabrovi meni Golobova žena, pa mediji ne poročajo.

Katanec je šarmer in kavalir

Tako kot danes Golob in Gabrova sta bila še ne tako dolgo tega v središču turbomedijske pozornosti Jerca Legan in Milan Martin Cvikl, ki sta vse do dneva oznanjenja, da se ločujeta, veljala za vzor družinske sreče in blagostanja. Oba lepa, oba mlada, oba bogata. A da le ni bilo vse tako lepo, kot se videlo navzven, je te dni opisovala Leganova, ki je pred bralnim krožkom revije Jana in vso drugo zainteresirano javnostjo izpovedala nekaj pikantnosti o svojem nesrečnem zakonu z zdajšnjim viceguvernerjem Banke Slovenije Milanom Martinom Cviklom. Kot je naznanila, jo je nekdanji partner, s katerim imata dva otroka, po 15 letih zakona začel zaničevati, javno blatiti in nenehno kritizirati. Nič več ni naredila prav, živela je v strahu, življenje z možem je menda postalo nevzdržno, povrhu pa je v avtu našla sledi pudra, ki ni bil njen, lase, ki niso padli z njene glave, na ekranu tabličnega računalnika pa še slikovni dokazni material v obliki sporočil in žgečkljivih fotografij, na katerih so bile neznanke. Pokesala se je, da je verjetno predolgo čakala z odločitvijo o ločitvi, vendar pa je zdaj srečna, da je to storila. No, dan kasneje se je za Siol oglasil še viceguverner in v pismu za javnost ovrgel pričevanje nekdanje partnerice ter napovedal, da bo zoper njo v zvezi z lažnimi obtožbami sprožil ustrezne kazenske in druge postopke. Kaj o sporu meni prva Cviklova žena, ki jo je Leganova izrinila, pa niso objavili.

Da pa le niso vse prave ljubezni nesrečne, smo se lahko naučili iz nekaj drugih zgodb. Veliko manj pogosto kot Goloba in Gabrovo danes v množičnih občilih videvamo enega največjih slovenskih športnih herojev Srečka Katanca in njegovo ženo Romano. Kar pa še ne pomeni, da njuna zveza ni tako bohotna in trdna kot tista našega predsednika in njegove izbranke, pa tudi ne, da Srečko nazionale ni takšna romantična duša kot Golob, ki v javnosti pod roko prijema s svojo spremljevalko. V reviji Lady so namreč obelodanili, da je nekdanji nogometaš in selektor reprezentance Slovenije ter še kopice drugih nogometnih velesil pravi šarmer in kavalir, saj ženi Romani ob praznikih redno podarja cvetje. A pozor, kot so poudarili, izbire šopka ne prepusti cvetličarjem. »Rože izberem sam, ko vidim, kaj je v cvetličarni na voljo. Ne maram kakšnih črnih rož, raje imam bolj energične barve, kot so rumena, oranžna, rdeča. Vrsto cvetja pa se določim sproti,« je razložil Katanec in zasliševalcem še izdal, da je njegova Romana velika ljubiteljica rož in da jo s takim darilom vedno razveseli.

Šifrer ima DNK od Boga

Opoj ljubezni, kulture in bližnjega valentinovega je one dni oplazil še Andreja Šifrerja, ki se je izkazal z novo pesmijo, ki nosi naslov DNK od Boga. Kot so izdali v reviji Lady, bo gorenjski glasbeni umetnik čez slabe tri mesece dopolnil 71 let, a je še zelo dejaven, saj je glasba, kot so pripomnili, že od nekdaj njegova strast in zdaj ni nič drugače. »Mnogi se sprašujejo, le kje ta Šifrer dobiva ideje za pesmi. Rekel bom, da kakor kdaj. Pri zadnji pesmi se besedilo nanaša na svetopisemski stavek, ki trdi, da je Bog ustvaril človeka po lastni podobi,« je mnogim kar sam odgovoril Šifrer. V Lady pa so zapisali, da besedilnega bombončka ne predstavi zvitega v religiozno ikonografijo, temveč nam ga podaja čustveno, skoraj erotično. V dokaz so priložili stih, ki bo za večno zapisan v zgodovino slovenske glasbe in poezije. »Ker jaz te bom ljubu, da ti vesolje v glavi zaropota, tolk te bom ljubu, ker imam DNK od Boga, pa boš mislila, da te ljubiva kar oba, ker imam DNK od Boga.«

Zdaj pa še nekaj besed o uporabnikih kulture, ki niso bili v prvem planu med praznovanjem 8. februarja, čeprav so pomemben del vseobče kulture. Na portalu Siol.net so našli nekaj takšnih, ki berejo. »Sem eden tistih ljudi, ki smo med odraščanjem kakšno leto knjige brali drugo za drugo, ponoči nisem spal in sem imel zaradi tega resne težave v šoli,« je povedal pevec Vili Resnik,a je kasneje, kot je priznal, življenje zavilo v drugo smer. »V zadnjem času ne berem knjig, a bi si to želel in bi jih moral. Moja partnerica, ki je večja ljubiteljica knjig, mi vedno prinese knjige, ki poudarjajo odnos do telesa, do duše, uma in do fizičnega gibanja, zato me v zadnjem času zanimajo predvsem knjige s tovrstno vsebino,« je v poklon literarni srenji dejal Resnik.