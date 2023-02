Pred kratkim ste prejeli certifikat Top employer, drugo leto zapored. Inštitut, ki ga podeljuje, pa izvaja tudi analizo World of work trends report 2022. Kaj je lani pokazala?

Podatki kažejo, da je prednostna naloga kadrovske funkcije podpora organizacijskim in kulturnim spremembam. Vedno večji poudarek je in bo na vključenosti zaposlenih. V praksi bo to vplivalo na skoraj vse vidike delovnega življenja, vključno z oblikovanjem organizacijske etike ter spodbujanjem raznolikosti in trajnostnega poslovanja. Zaposleni bodo želeli in pričakovali več od tehnologije kot podpore njihovemu delu. Pri tem pa je zanimivo, da med najboljšimi delodajalci obstaja kar nekaj različnih pogledov glede ustreznega ravnotežja med delom v pisarni in delom od doma. Vendar je dejstvo, da je možnost hibridnega dela postala privzeto stanje, brez katerega je delodajalec težje konkurenčen.

Kako ste, če sploh, v Telekomu Slovenije upoštevali te izsledke pri svojih kadrovskih potezah, praksah …

V zahtevnem certifikacijskem procesu Top employers institute opravi podroben večfazni pregled različnih področij, na podlagi izsledkov pa smo tudi nadgradili kadrovske prakse, kot na primer uvajanje sodelavcev v delo, proces odhoda zaposlenih, mentorstvo, razvoj kariere, upravljanje raznolikosti. Uvajamo tudi nove kadrovske pristope z vključevanjem zaposlenih v soustvarjanje kadrovskih programov, s kratkimi raziskavami in anketnimi vprašalniki pa pridobivamo povratne informacije, ki nam predstavljajo pomembno vodilo.

Kako zagotavljate dobro komunikacijo, povezanost znotraj tako velikega podjetja?

Povezanost med sodelavkami in sodelavci, ki so razpršeni po vsej Sloveniji, delo pa opravljajo tako na terenu, na prodajnih mestih in v kontaktnih centrih kot doma in v pisarnah, ohranjamo z načrtnim, odprtim, jasnim in proaktivnim komuniciranjem. Veliko pozornosti namenjamo temu, da imajo zaposleni ažurno na voljo vse relevantne informacije o dogajanju v podjetju, pri čemer imamo za to uveljavljene kanale, kot je denimo intranet, ki je osrednje orodje naše interne komunikacije. Ob tem za komunikacijo uporabljamo še elektronsko pošto, MS teams, eZaslone, e-novičnike, organiziramo delavnice, interne dogodke, izobraževanja, webinarje in še kaj. Občasno kot orodje komunikacije uporabimo tudi SMS-sporočila. Skratka, da ostajamo #povezani, izvajamo veliko aktivnosti. Tudi geslo #povezani, s čimer podpisujemo večino internih aktivnosti, je nastalo spontano v obdobju epidemije covida-19, ko je kar 70 odstotkov sodelavk in sodelavcev delo opravljalo na daljavo. Pa smo bili kljub temu tesno #povezani.

Z delom na domu, ki ga, kjer nam narava dela to omogoča, omogočamo do dvakrat na teden, se je povečalo število srečanj v virtualnem okolju. Takšen način nam ustreza, saj sodelavkam in sodelavcem prihranimo čas, ki bi ga sicer porabili za vožnjo. Hkrati pa seveda ohranjamo tudi srečanja v živo; v živo poteka velik del kolegijev, razvojnih srečanj, izobraževanj in delavnic. Lani smo na daljavo izvedli tretjino izobraževanj, dve tretjini pa v živo.

Katere načine povezovanja uporabljate glede na hierarhijo v podjetju? Ali gre bolj za obveščanje ali dvosmerno komunikacijo?

Strateško pomembne informacije podajamo od zgoraj navzdol, vse drugo poteka linearno. Lahko rečem, da vzdržujemo ravnovesje med obema načinoma komunikacije, pri tem pa sodelavke in sodelavce vključujemo v različne aktivnosti. Zelo nam je pomembna povratna informacija, zato redno izvajamo delavnice z različnimi skupinami zaposlenih, raziskave, fokusne skupine, timske in medtimske dogodke, pa druženja, ki so namenjena vsem. Znotraj podjetja je vedno bolj aktivna skupina tako imenovanih ambasadorjev, ki se povezuje z namenom, da krepi našo prisotnost na družbenih omrežjih. Vse to prinaša odprto kulturo in spodbuja kulturo dialoga.

Na katero kadrovsko prakso ste najbolj ponosni?

Težko vprašanje, ker smo ponosni na marsikaj. Ponosni smo na aktivnosti, ki jih izvajamo z namenom promocije zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu, ter na vzpostavljeno hibridno delo pa na digitalizacijo kadrovskih postopkov. Ponosni smo na naš sistem mentorstva, medgeneracijskega sodelovanja, internega coachinga. Če pa moram izpostaviti eno kadrovsko prakso, je to naš kompetenčni center za prenos znanja, v okviru katerega prek različnih sistemov in tudi s pomočjo internih ambasadorjev znanja opolnomočamo zaposlene.