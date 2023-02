Sava Turizem, največja slovenska turistična skupina, je v torek ob pozivih iz sindikalnih vrst proti prenosu sobaric iz Hotelov Bernardin na družbo Aktiva čiščenje med drugim zapisala, da so razlog za prenos sezonska naravnanost podjetja in nihanja v turističnem obisku med letom.

Obenem so zagotovili, da sodelujejo le z izvajalci, ki zaposlenim zagotavljajo ustrezno delovno okolje, novi delodajalec Aktiva čiščenje pa da bo po njihovih navedbah vsem prezaposlenim sobaricam zagotovil za nekaj več kot 18 odstotkov višje plače, kot so jih prejemale v okviru Save Turizem. Spomnili so, da v skupini upravljajo skupaj približno 2800 sob, pri čemer jih 90 odstotkov že leta čistijo zunanji izvajalci, s podpisom nove pogodbe pa so »outsourcing« razširili še na preostalih 10 odstotkov sob na obali.

Že pred dnevi so sicer v sindikatu opozorili, da je Sava Turizem letos izbrala dva izvajalca storitev čiščenja, kar da ni bila praksa še nikoli doslej. Na destinaciji Hoteli Bled in Terme 3000 v Moravskih toplicah je ostal izvajalec storitev družba Samsic, na destinacijah Terme Ptuj, Zdravilišče Radenci in zdaj še v Hotelih Bernardin pa bo posel prevzela Aktiva čiščenje.

Sindikat: Savo Turizem je lahko zaradi plač sram

V sindikatu so danes vnovič opozorili, da so delavci pri zunanjih izvajalcih praviloma nižje plačani kot redno zaposleni delavci za primerljivo delo. Nižje je tudi izplačilo za redni dopust. Sava Turizem je tako lani zaposlenim po njihovih navedbah izplačala regres v višini 1650 evrov bruto, v Aktivi čiščenje pa zgolj v višini minimalne plače, to je 1074 evrov. O izplačilu božičnice, to so lani zaposleni v Savi Turizem prejeli v višini 1000 evrov, ali nagradi iz poslovne uspešnosti pa lahko delavci pri zunanjih izvajalcih samo sanjajo, so zapisali v sindikatu.

Obenem so poudarili, da so bile sobarice v Hotelih Bernardin do zdaj zanemarjen in slabo plačan kader. Še do maja lani so tako zaposlene sobarice in drugi različni poklici, uvrščeni v najnižje tarifne razrede, prejemali vsega 620 evrov osnovne bruto plače, pri čemer gre za skupino, ki jo zdaj obvladuje država.

Spomnili so, da so šele po pritiskih sindikata in pogajanjih z upravo Save Turizma dogovorili za dvig na 850 evrov osnovne bruto plače, decembra lani pa so se socialni partnerji na ravni dejavnosti dogovorili o aneksu h kolektivni pogodbi, po katerem sobarice in pomožni kadri od letos prejemajo osnovno bruto plačo v višini 900 evrov.

Odgovorne v družbi Sava Turizem je zato po mnenju sindikata lahko sram za izjavo, da bodo imele sobarice, ki bodo prenesene na družbo Aktiva čiščenje, za 18 odstotkov višje plače, »medtem ko jih je sama več kot očitno leta in leta izkoriščala z mizernim plačilom.« Zavrnili so tudi trditve Save Turizem, da so višje plačilo pri zunanjem izvajalcu v sindikatu pozdravili. »Za outsourcing sobaric v Hotelih Bernardin se še nismo sestali in ne posvetovali z upravo Save Turizem in družbo Aktivo čiščenje, ker je posvetovanje sklicano za ta konec tedna,« so navedli.

Outsorcingu absolutno nasprotujejo

Glede navedb, da sobarice zaradi sezonskosti niso potrebne vse mesece v letu, so v sindikatu zapisali, da je v zimskih mesecih morda res nekoliko manjše povpraševanje po prenočitvenih zmogljivostih na obali in na Bledu, a da se obenem trend spreminja. Na vseh ostalih destinacijah Save Turizem, kot so Terme 3000, Zdravilišče Radenci in Terme Ptuj, pa so sobarice že zdaj prisotne vse dni v letu. »Gre za redno delo, za kar je potrebna redna zaposlitev in delo nikakor ni zgolj sezonske narave,« so prepričani.

»Predsedniki uprav, direktorji družb in vsi pomembni akterji v turizmu bi se morali zavedati, da so poleg vseh ostalih kadrov tudi sobarice bistveni deležniki in soustvarjalci uspešnih zgodb v turizmu, in da nikakor niso 'potrošni material', ki se ga zavrže po uporabi,« so ostri. Proti po njihovem prepričanju škodljivim praksam zunanjega izvajanja v panogi se bodo zato v sindikatu borili še naprej, še posebej v družbah, kjer je država lastnica. »In ne bomo odnehali, dokler ne dosežemo premika v dobro sedaj izkoriščanih delavcev,« so zagotovili.