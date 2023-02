Analiza prestopov nogometašev in nogometašic v zadnjem prestopnem roku je potrdila rekordne številke v zvezi z mednarodnimi prestopi v zimskem roku. Kot je Fifa navedla v poročilu, je bilo v moškem nogometu 4387 mednarodnih prestopov. Število prestopov pri moških se je v primerjavi z istim obdobjem lani povečalo za 14,4 odstotka, skupna vrednost prestopov pa za 49,4 odstotka.

Angleški klubi so na vrhu tabele izdatkov za prestope. Za njih so skupaj zapravili 898,6 milijona dolarjev (834,9 milijona evrov), kar je skoraj 60 odstotkov vseh izdatkov na svetovni ravni. S precejšnim zaostankom jim na drugem mestu sledijo francoski klubi.

Tudi v ženskem nogometu je skupno število prestopov doseglo nov rekord, saj jih je bilo 341 oziroma 30,2 odstotka več kot lani. Klubi so za prestope porabili rekordnih 774.300 dolarjev (719.500 evrov). Največ nogometašic so pripeljali kolumbijski klubi s 35 prestopi, sledijo švedski in ameriški.

To je sicer že tretje leto zaporedoma, da je Fifa kmalu po zaključku mednarodnega januarskega prestopnega roka objavila takšen pregled svetovnih prestopov nogometašev in nogometašic. Naslednjo analizo bo Fifa objavila v začetku septembra po zaključku poletnega prestopnega roka.