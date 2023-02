Boj za odličja se je razpletel že v prvih 30 minutah. Odermatt je s številko sedem, ki tokrat ni prinesla švicarske sreče, za 28 stotink sekunde prehitel do takrat vodilnega rojaka Loica Meillarda. Odermatt je v cilju zmajeval z glavo, kajti vedel je, da njegova prednost ne bo dovolj velika. Že naslednji na startu, zmagovalec uvodne kombinacije Pinturault, ki je v najboljši formi prav na domačem prvenstvu, je za 11 stotink popravil dosežek švicarskega asa.

Kilde, ki je startal za Francozom, je bil še hitrejši ter za 25 stotink prevzel vodstvo. Crawford je nato s številko 10 hitro posegel v ta evropski troboj in na svojem tretjem SP poskrbel za kanadsko zmago. Postal je drugi Kanadčan po Eriku Guayu z naslovom svetovnega prvaka v superveleslalomu. Guay je bil v tej disciplini zlat na SP leta 2017 v St. Moritzu.

Crawford v svetovnem pokalu še ni zmagal

Kanadćan je bil v svetovnem pokalu trikrat na stopničkah, a še nikoli na najvišji. Pred SP je smuk v Bormiu končal na drugem mestu, na smuku v Beaver Creeku pa je bil tretji. V Bormiu je konec decembra s šestim mestom najvišje posegel v svetovnem pokalu v disciplini, v kateri je v Courchevelu postal svetovni prvak. Lani je na olimpijski kombinaciji na Kitajskem osvojil bron. Crawford je v Courchevelu prekinil prevlado Odermatta in Kildeja na tekmah v superveleslalomu. Odermatt je v tej sezoni svetovnega pokala dobil štiri od šestih superveleslalomov, Kilde pa je zmagal na preostalih dveh.

Avstrijec Vincent Kriechmayr, dvakratni svetovni prvak iz leta 2021 v smuku in superveleslalomu, tokrat ni imel svojega dne in je tekmo končal na 12. mestu. Svetovni prvak v tej disciplini iz Areja 2019 Italijan Dominik Paris je z roko zajel količek vratc in padel. Po padcu se je pobral in na smučeh odpeljal po hribu v cilj.

Od naših najboljši Rok Ažnoh

Tako kot v kombinaciji so bili na startu štirje Slovenci. Z 20 leti najmlajši v reprezentanci Rok Ažnoh je poskrbel za najboljši slovenski dosežek dneva. Ažnoh, ki je v St. Antonu postal mladinski svetovni prvak v smuku, je svoj superveleslalomski debi na velikih članskih tekmah opravil zelo solidno. V cilju je za zmagovalcem zaostal 1,73 sekunde. Ažnoh ne bo nastopil v nedeljo na smuku.

»S pristopom sem lahko veliko bolj zadovoljen kot na kombinaciji. So še bile napake v mojem nastopu, je pa to bil približek tistega, kar že kažem na tekmah evropskega pokala in treningih. Svoj današnji nastop lahko ocenim s pozitivno oceno,« je za RTV Slovenija dejal Ažnoh. »V primerjavi z mladinskim SP je malo več nervoze, ker je vseeno veliko kamer okoli tebe, vsi te gledajo. Proga je veliko bolj zahtevna, vse gre bolj zares, sem pa bolj vesel, da lahko tukaj tekmujem,« je še dejal smučar iz Kotelj.

Martin Čater je odstopil, Miha Hrobat je z zaostankom 1,93 sekunde končal na 28. mestu. Nejc Naraločnik je tekmovanje končal na 31. mestu, z zaostankom 2,24 sekunde. Čater, Hrobat in Naraločnik bodo nastopili v nedeljo še na smuku.