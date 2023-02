Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana se bo po pričakovanjih že letos približalo ravnem, ki jih je beležilo pred pandemijo covida-19, so za STA povedali v Fraportu Slovenija, ki upravlja z letališčem. Ob tem v družbi poudarjajo, da v letalski industriji še vedno vztrajajo nekatere negotovosti. Predvsem tradicionalne letalske prevoznike omejujejo logistični izzivi, saj se soočajo s težavami pri ponovni zagotovitvi letal in osebja. Pod pritiski donosov naraščajo cene letalskih vozovnic, ne pa tudi ponudba števila letalskih sedežev.

»Ni še jasno, ali bodo ti dejavniki vplivali tudi na pogostost letov prevoznikov z ljubljanskega letališča. Upamo, da se bodo napovedi realizirale v celoti in bo cilj števila potnikov konec leta dosežen,« so navedli v Fraportu Slovenija. Poletna sezona, ki bo začela veljati konec marca, na področju potniškega prometa sicer obeta okrepitve povezljivosti, postregla bo tudi z novostjo, napovedujejo v družbi. Po trenutnih napovedih naj bi bilo na voljo 19 rednih letalskih povezav s 17 prevozniki. Aprila se z leti v Helsinke vrača prevoznik Finnair, z junijem bo mrežo letov z ljubljanskega letališča okrepil Aegean Airlines s povezavo v Atene dvakrat tedensko.

Leti v Beograd 18-krat tedensko

Air Serbia sicer za poletno sezono trenutno napoveduje lete v Beograd 18-krat tedensko, trikrat tedensko pa v Niš. Aegean Airlines naj bi, kot omenjeno, dvakrat tedensko letel v Atene, Brussels Airlines šestkrat tedensko v Bruselj, Flydubai dnevno v Dubaj, Finnair štirikrat tedensko v Helsinke, Lufthansa trikrat dnevno v Frankfurt in enkrat dnevno v München, Easyjet šestkrat tedensko na londonski Gatwick, British Airways do šestkrat tedensko na londonski Heathrow, Turkish Airlines dvakrat dnevno v Istanbul, Wizz Air dvakrat tedensko v London - Luton, Transavia štirikrat tedensko v Amsterdam, Transavia France dvakrat tedensko v Pariz - Orly, - Air France 11-krat tedensko v Pariz, Israir dvakrat tedensko v Tel Aviv, Air Montenegro v Podgorico trikrat na teden in Tivat (izmenjujoči se povezavi), LOT Polish Airlines sedemkrat tedensko v Varšavo in Swiss Airlines devetkrat tedensko v Zurich.

Prve napovedi letenja na počitniške destinacije kažejo tudi na pestro ponudbo čarterskih letov. Med njimi bodo ponovno najbolj priljubljene počitniške destinacije na grških otokih, v Egiptu, Turčiji in Španiji, za katero bo na voljo razširjena ponudba letov (Vittoria, Santiago di Compostela, Barcelona, Sevilla in Girona). Organizirana potovanja pod okriljem slovenskih turističnih agencij bodo s čarterji tudi na Madeiro in v Porto, na Azore, Ferske otoke in Škotsko, Islandijo, Tenerife, Zelenortske otoke, v Kairo, Jordanijo, na Nizozemsko in v Rigo.