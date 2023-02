S požarom se je v noči na sredo borilo približno 150 gasilcev. Njihovo delo je oviral močan veter, zaradi nizkih temperatur jim je zmrzovala voda v ceveh, hoja po travniških pobočjih v temi pa je bila nevarna. Poleg poklicnih gasilcev iz Kopra, Sežane in hrvaškega Buzeta so v akciji sodelovali člani približno 30 prostovoljnih društev iz celotne Primorske in hrvaške Istre.

Gasilci so bili o požaru obveščeni v torek ob 17.27. Ogenj so omejili približno ob 1. uri, do 7. ure so ga pogasili. V sredo čez dan je območje požara stražilo še približno 30 gasilcev.

Škodo bodo ocenili, ko si bodo območje ogledali gozdarji. Policisti in gasilci so na grobo ocenili, da je zgorelo približno 100 hektarov površine, vendar so poudarili, da je to težko izmeriti, ker se je ogenj širil v tako imenovanih jezikih v različne smeri. Na hrvaški strani meje je ogenj po navedbah hrvaške tiskovne agencije Hina zajel manj kot dva hektarja površin in ni povzročil večje škode.