Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes udeležil dvodnevnega vrha EU, ki je sicer posvečen vprašanjem migracij in globalne konkurenčnosti Evropske unije. To bo šele tretji postanek Zelenskega v tujini od začetka vojne v Ukrajini. V Bruselj je pripotoval, potem ko se je na svoji drugi poti v tujino od začetka vojne najprej ustavil v Londonu pri britanskem premierju Rishiju Sunaku, nato pa še v Parizu na delovni večerji z francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem.

Pri Sunaku je Zelenski prosil za bojna letala, s katerimi bi Ukrajina lahko zaščitila svojo svobodo. Željo po modernih orožarskih sistemih dolgega dosega in tudi bojnih letal je izrazil tudi na srečanju z Macronom in Scholzem. »Francija in Nemčija imata potencial, da lahko spremenita potek dogodkov,« je po pogovorih z voditeljema dejal Zelenski. Danes je na vrh v Bruselj pripotoval skupaj s francoskim predsednikom Macronom. Še preden bo sedel na pogovore z evropskimi voditelji, bo nagovoril poslance evropskega parlamenta.

Obsežni pogovori s sedemindvajseterico

Tako kot so bile ob začetku Zelenskijeve tokratne poti v Evropo dobave orožja pomembna tema pogovorov na Otoku, bo vprašanje dodatne pomoči v orožju tudi del pogovorov v Bruslju.

»Pomembno je, da okrepimo dobave orožja Ukrajini,« je dejala Kaja Kallas, premierka Estonije in se zavzela za skupne nabave orožja evropskih držav za Ukrajino. Estonija modernih lovcev ne premore, zato jih tudi Ukrajini ne more poslati, je pojasnila. Se pa je zavzela, da bi države, ki te imajo, ta letala poslala Ukrajini v pomoč. »Vsakdo naj stori, kar zmore, in to brez odlašanja,« je dejala Kallasova.

»Dobro je, da se bomo pogovarjali z Zelenskim in poslali sporočilo, da bomo še naprej podpirali Ukrajino,« je ob prihodu na vrh EU dejal nemški kancler Olaf Scholz. Tudi predsednik Litve Gitanas Nauseda je dejal, da je osebno srečanje z Zelenskim pomembno za EU. Dejal je še, da si želi, da bi Ukrajina do konca oktobra napredovali na poti reform, zato da bi evropski voditelji lahko sprejeli odločitev začetka pristopnih pogajanj z Ukrajino do konca leta.

Po napovedih visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella bo rezultat pogovorov z Zelenskim zagotovilo za več orožja in več finančne pomoči, da bi se lahko Ukrajina zoperstavila ruski agresiji.

Slovenski premier Robert Golob je ob prihodu na zasedanje dejal, da gre za poseben vrh zaradi udeležbe Zelenskega, na srečanju pa bo po njegovih besedah govora o vseh aspektih te vojne. Pričakuje tudi pojasnila glede mirovnega predloga Zeleneskega v desetih točkah. Ta je sicer znan že nekaj mesecev. Golob sicer dvomi, da sedaj na obeh vojskujočih straneh obstaja pripravljenost za mirovne pogovore. »Nisem optimist. Obe strani se pripravljata na zaostritev spopadov, to ne more biti dobra popotnica za govore o mirovnem načrtu,« je dejal Golob. Kot je bilo razumeti premiera, Slovenija novih dobav orožja Ukrajini ne načrtuje, potem ko je lani že dobavila tanke. »Sedaj je naloga na velikih članicah, da one prispevajo svoj delež,« je dejal.

Prehitra informacija o prihodu Zelenskega

O udeležbi Zelenskega na vrhu EU se je špekuliralo že nekaj dni, potem ko so očitno iz pisarne predsednice evropskega parlamenta Roberte Metsole v začetku tedna novinarjem prišepnili informacijo, da v goste ta teden prihaja Zelenski.

Pozneje ne v evropskem parlamentu ne v evropski komisiji niso hoteli potrditi informacij o prihodu Zelenskega, saj so s prehitro sporočeno informacijo ogrozili varnost ukrajinskega predsednika na poti proti Evropi. Do včerajšnje potrditve obiska Zelenskega iz diplomatskih vrst EU je tako doslej veljalo zgolj, da ima ukrajinski predsednik odprto povabilo za obisk Bruslja.