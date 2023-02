Večkrat se je že zdelo, da so košarkarji Cedevite Olimpije v tej sezoni dosegli dno, a so prav tako večkrat dokazali, da zmorejo še nižje. Nazadnje sinoči, ko so na tekmi 14. kroga evropskega pokala na gostovanju pri Prometeju v Kaunasu, kjer ukrajinski klub iz Slobozhanskega zaradi znanih razlogov igra svoje domače tekme, doživeli najhujši poraz v tej evropski sezoni – Ukrajinci so bili namreč boljši za kar 26 točk (94:68) in tako dosegli že svojo sedmo zaporedno zmago v tekmovanju, v katerem so pred začetkom sezone veljali za avtsajderja.

Ravno obratno je veljalo za Ljubljančane – če bi namreč pred začetkom sezone pogledali na razpored tekem in videli, da bo Olimpija v 14. krogu gostovala pri Prometeju, ne bi prav nič pretiravali, če bi pomislili, da bi to lahko bila tekma prvo- in zadnjeuvrščenega moštva skupine A. Pri čemer bi, jasno, domala vsi na prvem mestu pričakovali Ljubljančane, na zadnjem pa Prometej. No, precej čudna sezona, za Olimpijo katastrofalno slaba za Ukrajince pa naravnost izjemna, je naposled dejansko pripeljala do tega, da je bila sinočnja tekma obračun prvega in zadnjega, le da sta bili proti vsem pričakovanjem izpred nekaj mesecev vlogi zamenjani.

Začetek tekme sicer še ni nakazoval na razplet, ki je sledil. Večji del prve četrtine so bili tako »spredaj« gostje, še v deveti minuti so vodili za štiri točke (24:20), nato pa je sledil popoln in nerazumljiv mrk, ko Ljubljančani niso mogli zadeti ničesar, gostitelji pa so se »razleteli« po igrišču. Do 12. minute so z delnim izidom 14:0 prvič na tekmi pobegnili do prednosti z dvomestnim številom točk (34:24), v drugi četrtini pa brez večjih težav ohranjali vodstvo. Pri Olimpiji je ob dokaj solidnem napadu (43 doseženih točk) znova šepala igra v obrambi, saj je do polčasa spet prejela kar 52 točk.

»Igramo slabo obrambo, to moramo popraviti,« je to, kar so sicer videli vsi, povzel tudi najboljši posameznik Olimpije v prvem polčasu Alen Omić (14 točk v tem delu igre), a kaj, ko skupaj s soigralci v nadaljevanju ni popravil ničesar. Pod deset točk zaostanka so gostje zadnjič prišli v 24. minuti, ko je bilo po trojki Murića »minus 9« (50:59), za tem pa je Prometej precej zlahka znova naredil delni izid 10:0 in ušel na 19 točk prednosti, s čimer je bila tekma tako rekoč odločena že sredi tretje četrtine. Praktično edino vprašanje je bilo le še, s kakšno razliko bodo gostje izgubili in koliko bo znašala najvišja prednost gostiteljev – naposled sta bili obe številki enaki, saj je Prometej najvišjo prednost 26 točk dosegel prav s končnim izidom tekme (94:68). »Poraz boli, a moramo naprej. Boriti se moramo do konca. Ne preostane nam nič drugega, kot da se zapremo v dvorano in trdo treniramo. Glave gor, rabimo bolj pozitiven pogled,« optimizma kljub porazu, ki je Olimpiji bržčas dokončno odnesel možnosti za napredovanje, ni izgubil Alen Omić, medtem ko je bil trener Ljubljančanov Jurica Golemac precej poklapan: »Zdržali smo 15 minut, nato pa smo s prvimi rotacijami v igri izgubili energijo. Nismo imeli samozavesti, ni bilo dobrega pretoka žoge, v tretji četrtini smo dvakrat še prišli na manj kot deset točk zaostanka, za kaj več pa ni bilo moči.«

*** Ne preostane nam nič drugega, kot da se zapremo v dvorano in trdo treniramo. Glave gor, rabimo bolj pozitiven pogled. Alen Omić, košarkar Olimpije