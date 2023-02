Konstantnost, dolgoživost, vzdržljivost. Izmed vseh izjemnih atributov LeBrona Jamesa, so omenjeni trije tisti, ki so omogočili, da je kar najbolje izkoristil košarkarsko nadarjenost, delovno vnemo, košarkarsko inteligenco, višino, moč, spretnost in hitrost. Atributi, s katerimi je postal eden od najboljših, če ne morda celo najboljši košarkar vseh časov. Sicer gre za večno debato in za mnoge se Michaelu Jordanu in njegovim dosežkom nihče ne more niti približati, a od včeraj ima James v rokavu aduta, ki ga je težko spregledati. Uspelo mu je namreč nekaj, za kar so mnogi trdili, da je nemogoče. Na tekmi proti Oklahomi je dosegel skupno že 38.390. točko v rednem delu lige NBA ter s tem prehitel Kareema Abdula-Jabarja (38.387 točk) na prvem mestu večne lestvice strelcev.

Besed prvega trenerja ni pozabil

LeBron James ni imel lahkega otroštva. Mati Gloria ga je rodila pri vsega šestnajstih letih in ga vzgajala sama. Očeta ni nikoli poznal, niti ga ni želel spoznati, saj naj bi bil kriminalec. Zaradi pomanjkanja denarja je v času osnovne šole nekaj let živel celo pri rejniški družini. A čustva do mame so zato postala le še močnejša. »Mama mi v življenju pomeni vse. Vedno mi je in vedno mi bo,« je večkrat poudaril. Zaradi svoje višine in fizične moči je hitro pristal v svetu košarke, čeprav je bil sila nadarjen tudi za ameriški nogomet. »Zelo rad je metal na koš. Hotel sem mu dopovedati, da najboljši košarkarji naredijo celotno moštvo boljše tudi z asistencami, meti pa pridejo sami od sebe v toku tekme,« je izdal Dru Joyce II, ki je Jamesa treniral v mladih letih. »To je bilo prvič in zadnjič, da sem se moral z njim pogovoriti o pomenu moštva. Nemudoma mu je bilo namreč jasno, kaj mu želim sporočiti,« je pristavil Joyce.

James besede prvega trenerja očitno ni pozabil. Ko je na srednji šoli St. Vincent–St. Mary beležil po 30 točk na tekmo, so strokovnjaki v en glas ponavljali, da bi jih lahko dosegal tudi po 60, a se je poleg točk raje osredotočil še na asistence in zmage. »LeBron je košarkarski genij. Drugače se ga ne da opisati,« je dejal Keith Dambrot, ki je Jamesa treniral prvi dve leti srednje šole. Leta 2002 ga je priznani športni magazin Sports Illustrated uvrstil na naslovnico, s čimer je takrat postal šele osmi srednješolec v 48-letni zgodovini revije, ki mu je pripadla takšna čast. Tekme St. Vincent–St. Mary so zaradi prezasedenosti srednješolske dvorane prestavili na univerzo v Akron, nekatere je zaradi velikega zanimanja prenašala celo državna televizijska postaja ESPN.

Silna želja po dokazovanju na višji ravni ga je leta 2003 pri vsega osemnajstih letih pripeljala do tega, da se je odpovedal kolidžu in se nemudoma po srednji šoli prijavil na nabor lige NBA. Kot prvega so ga izbrali pri Clevelandu, kamor se je kasneje vrnil in mu pomagal do prvega naslova prvaka po 52 letih. Še pred tem je dva osvojil z Miamijem, nato pa še enega s trenutnim moštvom LA Lakers.

Čakal bo na sina Bronnyja

Skozi dozdajšnjih 20 sezon v ligi NBA je James v devetnajstih povprečno beležil po vsaj 25 točk na tekmo. V petnajstih je odigral vsaj 90 odstotkov tekem. Statistične številke, ki so dovolj zgovorne same po sebi, pa vendar ne razkrijejo celotne zgodbe. »Konstantnost, dolgoživost in vzdržljivost so testament njegovemu načinu življenja. Trdim, da je najboljši ambasador, ki ga je liga NBA kdajkoli imela. Pomislite, v kakšnem času živimo. Kamere so na vsakem koraku, na socialnih omrežjih hitro zapišeš kakšno napačno stvar. A ne on. V karieri ni imel niti enega najmanjšega škandala. Nikoli ni imel težav s policijo. Nikjer ne bosta našli njegove slike, na kateri bi popival. Te stvari gredo z roko v roki s konstantnostjo, dolgoživostjo in vzdržljivostjo,« pravi košarkar Golden Stata Draymond Green. »Strelski rekord govori o disciplini, ki jo ima v svojem življenju. Govori o tem, kakšna oseba je, košarka kot šport pa je imela od tega le korist,« je še dodal Green.

Jamesov pristop h košarki in življenju mu je omogočil, da je sezono za sezono, tekmo za tekmo, izjemen trenutek za izjemnim trenutkom počasi, a vztrajno na večni lestvici strelcev prehiteval legendarna imena – Jerryja Westa, Mosesa Malona, Oscarja Robertsona, Dominiqa Wilkinsa, Wilta Chamberlaina, Michaela Jordana, Kobeja Bryanta, Karla Malona in na koncu še Kareema Abdula-Jabbarja. »Ko je postalo jasno, da me bo prehitel na večni lestvici strelcev, sem bil kot navijačica, ki pleše za svojo moštvo. Vesel sem, da sem predal primat nekomu, ki si kot športnik in človek to zasluži,« je povedal Karem Abdul-Jabbar, ki je sicer v preteklosti na igro Jamesa znal podati tudi kakšno kritiko.

Dodatno veličino Jamesovemu dosežku dodaja podatek, da je večje število skupnih točk od Abdula-Jabbarja dosegel na manj tekmah, v manj odigranih minutah in z manjšim številom metov iz igre. »20 let igrati na visoki ravni v najmočnejši košarkarski ligi na svetu in porušiti takšen rekord, je nekaj izjemnega. Ob tem pa ne gre le za to, da ga je lovil in se misli zdaj posloviti. Ne. Še vedno igra izjemno in želi nadaljevati, kljub 38 letom. Noro,« pa je vse skupaj pospremil komisar lige NBA Adam Silver. In nadaljeval bo, vse dokler ne bo dobil priložnosti, da zaigra v isti ekipi s sinom Bronnyjem. »To je tisto, kar me žene naprej. A mora delati na svoji igri, saj bova le tako imela možnost. Čakal ga bom,« je povedal James. Bronny James je trenutno star 18 let, na izbor lige NBA pa se bo lahko prijavil pred sezono 2024/25.

*** 38.890 točk je do včeraj na tekmah rednega dela lige NBA dosegel LeBron James.