Po skoraj dvomesečnem premoru zaradi reprezentančnih priprav in svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem se nadaljuje najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje v rokometu, v katerem so do konca skupinskega dela samo še štirje krogi. Pivovarji za osvojitev vsaj šestega mesta, ki še kot zadnje prinaša napredovanje v osmino finala, zaradi težkega razporeda tekem potrebujejo čudežen razplet. Po današnji tekmi v Franciji bodo v naslednjem krogu gostili vodilno Barcelono (sreda, 15. februar), v predzadnjem gostovali pri Kielu v Nemčiji (sreda, 22. februar), v zadnjem pa prihaja v Zlatorog danski Aalborg (sreda, 1. marec, vse tekme ob 18.45), ki je trenutno šesti in Celjanom beži za tri točke (7-4).

Slovenski prvaki so na dosedanjih desetih tekmah v letošnji ligi prvakov zgolj dvakrat zmagali (proti Kielu in Elverumu v Zlatorogu) in kar osemkrat izgubili – trikrat doma in petkrat na petih gostovanjih. Med osmimi porazi je za njihovega najhujšega poskrbel prav današnji nasprotnik Nantes, ki je petega oktobra lani v Celju zmagal kar z enajstimi goli razlike – končni izid je bil 35:24 (20:14), gostitelje pa je pomagal potopiti tudi slovenski reprezentant Rok Ovniček s štirimi goli. »Nismo igrali na ravni, ki bi bila potrebna za presenečenje, Nantes pa je bil boljši v vseh elementih igre. To je bila za nas učna ura rokometa,« je po oktobrskem porazu priznal celjski trener Alem Toskić.

Šest tekem v februarju

Na nedavnem svetovnem prvenstvu je imel Toskić štiri igralce iz svojega kluba: dres Slovenije so nosili Aleks Vlah, Stefan Žabić in Tadej Mazej, tunizijskega pa vratar Yassine Belkaied. Zato jim je po koncu tekmovanja namenil na klubski ravni nekaj dodatnih dni za počitek in regeneracijo, po njegovem mnenju pa je Aleks Vlah dokazal, da je trenutno glavni igralec v reprezentanci Slovenije. »V klubu nam je v preteklem mesecu manjkalo šest, sedem igralcev, zato smo v tem času treninge izkoristili predvsem za individualno delo, v zadnjih desetih dneh pa smo spet v polni zasedbi. Zavedamo se, da bo februar peklenski s kar šestimi tekmami (Krka, Nantes, Ormož, Barcelona, Kiel, Gorenje, op. p.), zato moramo zdržati naporen ritem doma in v Evropi,« ocenjuje Toskić.

Pred povratnim dvobojem z Nantesom, ki ima v svojih vrstah kar 12 tujcev (tri iz Španije, dva s Portugalske ter po enega iz Slovenije, Švedske, Hrvaške, Islandije, Rusije, Anglija in Konga), se Toskić dobro zaveda razmerja moči med kluboma in nasploh v ligi prvakov. »V dvoboju z nami je Nantes absolutni favorit, z dosedanjimi predstavami v ligi prvakov pa je pokazal in dokazal, da je vrhunska ekipa. Kljub temu moramo dati na igrišču maksimum od sebe in se prikazati v čim boljši luči. A jasno je tudi, da proti nobenemu od štirih nasprotnikov do konca skupinskega dela nismo v vlogi favorita.«

Vlah upa na presenečenje

Celjski organizator igre Aleks Vlah je oktobra lani proti Nantesu dosegel kar devet golov in je bil tudi prvi strelec tekme. V celotni ligi prvakov je po desetih tekmah drugi strelec s 70 goli, več od njega jih je dosegel le Poljak Kamil Syprzak, član francoskega PSG (72). Tudi na SP na Poljskem in Švedskem je bil 25-letni Primorec kot debitant na velikih tekmovanjih z 31 goli (dodal je še 14 asistenc) prvi strelec Slovenije, zato ni čudno, da se je za njegove rokometne storitve zanimala kopica velikih in bogatih evropskih klubov (PSG, Aalborg, Kiel, Magdeburg, Flensburg...) ter da je trenutno zelo »vroča rokometna roba«. A kapetan celjskega kluba, s katerim ima sicer podpisano pogodbo do konca naslednje sezone, naj bi po (ne)uradnih informacijah v naslednji sezoni postal član danskega Aalborga in v ekipi zamenjal Islandca Arona Palmarssona, ki se vrača v domači Hafnarfjordur.

Toda Primorčeve misli trenutno niso osredotočene na menjavo igralnega okolja po tej sezoni, ampak predvsem na domačo ligo in pokal ter nastope v Evropi. Pred obračunom z Nantesom (letos praznuje 70-letnico delovanja), ki se je v sezoni 2017/18 uvrstil v finale lige prvakov (klonil je proti Montpellieru s 26:32), na sklepnem turnirju v Kölnu pa je igral tudi v sezoni 2020/21 (četrto mesto), Aleks Vlah pravi: »Jasno je, da sta naša glavna cilja osvojitev naslova državnega in pokalnega prvaka. V evropski ligi prvakov nas do konca skupinskega dela čakajo še štiri zahtevne tekme, od tega dva domača spektakla, na katerih si želimo predvsem polnega Zlatoroga. Upamo na dobre igre, seveda že proti Nantesu, in tudi na kakšno presenečenje.«