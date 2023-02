Včeraj je minilo okroglih deset let, odkar je slovenska hokejska reprezentanca v Vojensu premagala domačina olimpijskega kvalifikacijskega turnirja Dansko in si zagotovila nastop na igrah v Sočiju, saj je pred tem premagala tudi Belorusijo. Njena zadnja tekma na turnirju z Ukrajino je bila le še formalnost, ekipo pa je na olimpijske igre popeljal Matjaž Kopitar, ki ga danes s svojimi izbranci čaka uvodna tekma pripravljalnega turnirja v Bolzanu. »Od povabljenih igralcev na prošnjo beljaškega kluba ni le Roberta Saboliča, ki okreva po lažji poškodbi in očitno potrebuje počitek. Tako v njegovem klubu, ki si je že zagotovil končnico ICEHL, kot tudi mi v maju na svetovnem prvenstvu od njega veliko pričakujemo, zato je prav, da se čim prej pozdravi. Že pred tem je bil dogovor, da tudi na to akcijo ne kličemo Žige Jegliča, Jana Urbasa in Mihe Verliča, ki so nosilci igre v Bremerhavnu in tudi potrebujejo nekaj počitka. Kar se drugih tiče, so vsi tukaj in pripravljeni,« je povedal selektor Matjaž Kopitar, ki se je že osredotočil na turnir v Bolzanu.

Tudi tam bo prvi nasprotnik Slovenije Italija, ki je novembra v Budimpešti Slovenijo premagala. Takrat so nato po podaljških premagali Ukrajino in v zadnji tekmi izgubili z Japonsko. »V Italijo odhajamo v močnejši zasedbi, praktično z vsemi tremi najboljšimi vratarji, bolj ali manj to velja tudi za branilce, bolj oslabljeni bomo le v napadu. Če se ozrem na turnir v Budimpešti, na koncu niti ni bil tako slab, saj smo si proti Italiji ustvarili veliko priložnosti, poraz proti Japonski pa je prišel po tem, ko so bili oni dan prej posti, mi pa smo imeli težko tekmo z Ukrajino. V Bolzanu lahko pričakujemo agresivne Italijane, ki imajo novega selektorja, tako kot tudi Madžari, medtem ko so Korejci vedno neugodni, čeprav smo jih v zadnjih dveh tekmah premagali. Vendar bomo bolj kot na nasprotnike osredotočeni na svojo igro in svoje igralce,« je pred odhodom v Italijo še dejal Kopitar, ki bo, kar bo odvisno seveda od tega, kako daleč bo v končnici lige NHL prišel Los Angeles, na SP računal tudi na svojega sina Anžeta.

»Dober občutek je biti spet zraven in spoznati tudi mlajše igralce. Verjamem, da nam je uspelo narediti dobro kemijo v garderobi in da bomo že v Bolzanu, čeprav ne bomo v polni zasedbi, prikazali dober hokej,« je svojega selektorja dopolnil izkušeni branilec Žiga Pavlin, ki ga na lanskem SP v Ljubljani ni bilo, zato pa je bil eden tistih, ki so pred desetimi leti pisali zgodovino slovenskega hokeja v Vojensu. Ob njem bodo v Italiji igrali še Luka Gračnar, Blaž Gregorc, Rok Tičar in Žiga Pance.

Ker bodo hokejisti SŽ Olimpije, tako kot verjetno tudi nekateri drugi, že pred 3. aprilom, ko je napovedan začetek priprav na SP, končali s klubsko sezono, v vodstvu slovenske reprezentance in hokejske zveze razmišljajo tudi o tem. Po besedah Dejana Kontreca, generalnega sekretarja HZS, za vse igralce, ki bodo predčasno končali sezono, načrtujejo treninge do začetka uradnih priprav.