(Pre)optimistični stanovanjski New Deal

Vladna koalicija je do leta 2026 napovedala sistem, ki bo ob proračunskem vložku 100 milijonov evrov zagotovil 3000 novih javnih stanovanj na leto. Trenutno je povprečen strošek gradnje 135.000 evrov na stanovanje, posamezni projekt pa se izvaja od pet do sedem let. Vladni načrti so najmanj zelo optimistični.