Takrat so domov na Hrvaško s seboj nameravali peljati tudi štiri pravkar posvojene otroke, zaradi katerih so v Afriko pripotovali v začetku decembra lani. Po novem prijetju je očitno, da zambijske oblasti niso opustile preiskave o legalnosti posvojitve teh otrok, ki so jih nesojeni posvojitelji v Zambijo na najbližje letališče pripeljali iz sosednje Demokratične republike Kongo. Nova aretacija osmih Hrvatov preseneča, saj je sodišče samo dan prej postopek proti njim ustavilo in jim naložilo, naj v 48 urah zapustijo državo. Štiri otroke, ki so jih želeli posvojiti, so kot domnevne žrtve trgovine z otroki namestili v sirotišnico, kam natančno, ni znano.

Sodišče v Ndoli je 23. januarja hrvaške pare izpustilo, da se branijo s prostosti, v ponedeljek pa je postopek proti njim ustavilo. Sodnik je Hrvate izpustil na prostost, potem ko se je tožilec skliceval na 88. člen zambijskega kazenskega zakonika, ki omogoča odstop od pregona kadar koli pred objavo sodbe. A zakonik tudi določa, da ustavitev enega postopka ni ovira za začetek novega postopka za isto kaznivo dejanje. Tudi sodnik v Ndoli Dominik Mahalicha je ob odobritvi zahteve tožilca v ponedeljek poudaril, da ustavitev postopka ne pomeni oprostilne sodbe. Štiri pare so v torek aretirali po nalogu državnega tožilstva. Odvzeli naj bi jim potne liste in mobilne telefone. Kot je povedal zambijski odvetnik Hrvatov, so njegovi varovanci v priporu znova z enakimi obtožbami kot prvič. Za zdaj ni jasno, kaj je vodilo do vnovičnega prijetja. V hrvaških medijih ugibajo o domnevni anonimni ovadbi, ki naj bi jo vložil neki hrvaški državljan, omenjajo pa tudi možnost, da se je pojavila nova priča. Dokler ne dobijo uradnih informacij, o razlogih za vnovično aretacijo niso želeli ugibati niti hrvaški odvetniki prijetih parov.

Štirje posvojeni otroci so hrvaški državljani

»Zgodila se je zelo nenavadna situacija, vendar je po zambijskih predpisih možna,« je ocenil hrvaški premier Andrej Plenković na današnji seji hrvaške vlade. Napovedal je, da bodo obtoženim še naprej pomagali in jim zagotavljali konzularno in diplomatsko zaščito. Hrvaški minister za pravosodje in javno upravo Ivan Malenica je izjavil, da je situacija nenavadna in da bo vse bolj jasno po naslednji obravnavi na sodišču v Ndoli, kar naj bi se zgodilo v dnevu ali dveh. Poudaril je, da bodo storili vse za zaščito hrvaških državljanov, vključno s štirimi posvojenimi otroki, ki imajo tudi hrvaško državljanstvo. Hrvaške oblasti so potrdile, da nimajo informacij o tem, v kateri sirotišnici so otroci, niti ali jih bodo morda vrnili v Kongo.

Drama hrvaških posvojiteljev in njihovih otrok je sprožila plaz odzivov na Hrvaškem, zlasti ko se je izkazalo, da Kongo ni podpisnik mednarodne konvencije o zaščiti otrok in sodelovanju pri mednarodnih posvojitvah. Oblasti v Kinšasi so tudi prepovedale mednarodne posvojitve, razen v primerih, ko ocenijo, da gre za blaginjo otrok. Po uradnih podatkih je na Hrvaškem več kot 160 posvojenih otrok iz Konga. Nekateri posvojitelji in njihovi otroci so izpostavljeni različnim pritiskom zaradi negativnih komentarjev v medijih in izjav desničarskih politikov. Pod drobnogledom je tudi postopek za mednarodne posvojitve v hrvaških institucijah, ki bo po napovedih odgovornih v Zagrebu deležen sistemskih sprememb, da bi se izognili podobnim zapletom.

Medtem bo hrvaški veleposlanik v Južnoafriški republiki Ante Cicvarić, ki je pristojen tudi za Zambijo, v pogovoru z visokimi zambijskimi uradniki skušal ugotovili, zakaj so štiri hrvaške pare znova pridržali.