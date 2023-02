Še 23. januarja je 60-letni Gautam Adani na Forbesovi lestvici s 126 milijardami ameriških dolarjev (116 milijardami evrov) veljal za tretjega najbogatejšega človeka na svetu, zdaj ga ni več med dvajseterico, saj je v zadnjih dveh tednih izgubil polovico premoženja. Njegove delnice v skupini podjetij, ki je njegova last, so namreč strmo padle, ko je 24. januarja manjše ameriško investicijsko podjetje Hindenburg na 412 straneh objavilo poročilo. V njem med drugim piše, da je Adanijeva skupina podjetij, tudi z navideznimi revizijskimi postopki, skrivala svojo veliko zadolženost in da je kar pet od sedmih najpomembnejših podjetij skupine primernih za stečaj.

Hindenburg pa razkriva še številne druge mahinacije in goljufije Adanijevega konglomerata, tudi z ustanavljanjem navideznih podjetij z nabiralniki na Mavriciju in Karibih, ki so navidezno povečevala povpraševanje po delnicah skupine, in s prikazovanjem lažnih računovodskih izkazov, ki naj bi med investitorji spodbujali zaupanje. Sicer je Hindenburg na borzi stavil na padec Adanijevih delnic oziroma na prepričljivost svojih argumentov in s tem veliko zaslužil.

Hud udarec za gospodarstvo

V Adanijevi skupini padca vrednosti svojih delnic s trditvami, da poročilo temelji na dezinformacijah in da gre za »napad na Indijo«, niso mogli zaustaviti. Očitno skrivanje za celotnim indijskim narodom pomeni, da konglomerat nima pravih argumentov.

Poročilo je vsekakor zadalo udarec vsemu indijskemu gospodarstvu, saj je Adanijev konglomerat njegov pomemben del. Med drugim ima v lasti ali upravlja šest velikih letališč, 13 pomembnih indijskih pristanišč (od nedavnega tudi izraelsko Haifo), ceste, termoelektrarne, premogovnike (pomembnega tudi v Avstraliji), distribucijo elektrike, distribucijo plina, telekomunikacije, več pomembnih medijev in bank. Pravzaprav je Narendra Modi, vse odkar vodi Indijo, prav Adaniju zaupal upravljanje in razvoj infrastrukture, pa tudi pomemben del industrije. Preden je Modi leta 2014 postal indijski premier, so v Forbesu Adanijevo premoženje ocenjevali na 2,8 milijarde dolarjev, pred poročilom o preiskavi Hindenburga pa na 126,4 milijarde dolarjev.

Adani ima najbrž pomembno vlogo pri izjemni gospodarski rasti v Indiji v zadnjih desetih letih, ki se je, razen v letih 2019 in 2020, gibala med 6 in 8 odstotki. A odslej bo finančno oslabljen Adani težko še naprej gradil ceste, letališča in pristanišča. Med drugim bi se lahko povečala brezposelnost.

Opozicija na nogah

Opozicija je ogorčena zlasti zato, ker so številna državna podjetja tesno sodelovala z Adanijevim konglomeratom, državne banke in zavarovalnice pa so ga financirale. Voditelj sredinske Kongresne stranke K. C. Venugopal je desničarsko Modijevo vlado obtožil, da »denar ljudi uporablja za podpiranje svojih prijateljev«. Sicer še ni jasno, ali niso zaradi posojil Adanijevemu imperiju zdaj ogrožene tudi indijske banke.

Nenadno rušenje Adanijevega imperija Modija ni prizadelo samo zato, ker glavni argument za svoje vladanje vidi v omogočanju velike gospodarske rasti in ker je upal, da bo Indija glede tujih investicij prehitela Kitajsko, oboje pa je zdaj pod vprašajem. Zanj so Hindenburgovo poročilo in posledice hud udarec tudi zato, ker je Adanijev vzpon povezan prav z njim. Med drugim sta oba iz Gudžarata in Modi je Adaniju v tej najbolj zahodni indijski zvezni državi kot vodilen desni politik pomagal pri nakupu poceni zemljišč ter ugodnih pogodbah z državnimi podjetji, še preden je leta 2001 postal predsednik vlade Gudžarata.

*** 126,4 mrd. $ je bilo vredno premoženje Adanijeve skupine pred objavo Hindenburgovega poročila.