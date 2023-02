Tako je, Vane! A na »desni« očitno pozabljajo, da je vsa vodilna struktura na TV, do zadnjega, v njihovih rokah. Zato odpade iskanje tako imenovanega zunanjega sovražnika, ki je to sabotažo zagrešil; najti bodo morali notranjega, v svojih vrstah. Ti pa so znani: Grah, Gregorčič, Urbanija itd. Ki seveda vedno pozabijo, da kakor koli že želijo ustreči šefu svoje Partije, to nikoli ne bo dovolj. Predvsem pa morajo zadane naloge – v tem primeru so očitno spregledali navodilo, da morajo prekiniti prenos v hipu, ko Svetlana stopi na oder – do pikice natančno izvršiti. Česar v tem primeru niso naredili. Zato Urbanija et co., v tem primeru od Šefa ne bo piškotka, ampak zgolj ocena sedi, cvek. In čakanje na neizogibne posledice, beri ukrepe Partije.