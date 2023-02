Si v novih ambulantah “izbirajo” bolnike?

Nekateri meščani, ki so v Ljubljani ostali brez zdravnika, so ugotovili, da v novih ambulantah za neopredeljene niso dobrodošli. Vpisi, ki so po zagotovilih oblasti na voljo vsem, so v praksi omejeni. Na zastopnika pacientovih pravic Marjana Sušlja so se že obrnili bolniki, ki se niso mogli nikakor naročiti na pregled v teh ambulantah.