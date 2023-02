Opera: Orient v italijanski maniri

Na odru SNG Opera in balet Ljubljana bo nocoj, po 63 letih, spet zaživela Rossinijeva veseloigra v dveh dejanjih Italijanka v Alžiru. Z domačim ansamblom so moči združili režiser Emanuele Gamba in dirigent Marco Guidarini iz Italije ter še trije gostje kot operni solisti.