Tek na smučeh je že nekaj let izjemno priljubljen med rekreativnimi športniki, saj velja za eno najbolj zdravih in cenovno ugodnih zimskih aktivnosti. V Velikem Trebeljevem so zimske razmere dobro izkoristili in skupaj s športnim društvom Prežganje uredili 2,5 kilometra tekaških prog, ki so vsem obiskovalcem na voljo brezplačno. Pripravljene so tako za drsalno kot za klasično tehniko. Ob tekaških progah je na nogometnem igrišču, ki leži v osrednjem delu vasi, oblikovan tudi poligon, kjer potekajo tečaji teka na smučeh.

Športnega navdušenca in učitelja teka na smučeh Gala Grosa ujamemo pri spustu s strmega dela tekaške proge. Pove nam, da je bila do sedaj udeležba na tečajih res velika. »Tečaji so namenjeni vsem starostnim skupinam, saj se vadečim vedno prilagodimo.« Primerni so tudi za začetnike in prav ta skupina med udeleženci prevladuje. Trajajo uro in pol, začnejo se z ogrevanjem in razporeditvijo glede na znanje vadečih. Tudi vaje učitelji izbirajo sproti, da je čim bolj varno in zanimivo. Proga je razdeljena na glavni in pomožni krog, kjer potekajo tečaji. Gros nam pokaže, da je proga na nekaterih delih že rahlo načeta zaradi sonca, a poudari, da je glede na vremenske razmere res super.

Do sedaj so se tečajev udeleževali pretežno starejši, a Gros v času počitnic pričakuje tudi mlajše skupine. Poleg Velikega Trebeljevega se Ljubljančani v teku na smučeh lahko preizkusijo tudi v Stanežičah, kjer so sneg pripravili tudi s snežnimi topovi. V Stanežičah si lahko tudi izposodijo smučarsko opremo, proga pa bo obratovala vsak dan med 9. in 17. uro. Danes, 9. februarja, bodo ob 15. uri izvedli prvi počitniški tečaj, naslednja dva bosta potekala 16. in 17. februarja. Tečaji se bodo izvajali ob prisotnosti najmanj petih vadečih, ki se lahko prijavijo na telefonski številki 040 633 033.