Predlagana cena oskrbe živali je bizarna

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejelo kopico pripomb in tudi žolčnih odzivov na predlagani cenik oskrbe živali v zavetiščih, po katerem bi za mačko namenilo od 20 do 40 centov na dan, za psa pa od 40 centov do dveh evrov. “Resno? Tak drobiž? Sram naj vas bo,” je le eden od komentarjev.