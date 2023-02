Nepreslišano: Miha Štamcar, novinar

Odkar je v novi Golobovi vladi prevzela krmilo kulture Asta Vrečko (Levica), je kultura postala prepoznaven del političnega boja. Tudi zato, ker izkušeni Janševi politiki in novinarji v Golobovem bunkerju iščejo najšibkejše točke za napad. Začelo se je z afero Dušan Smodej, a je ta kmalu potihnila, ker se je izkazalo, da so obtoženega umetnika na Levici bolj slabo poznali in da je denar za njegove umetniške projekte prispevala tudi Janševa vlada. Sledil je Muzej osamosvojitve, bolj boren projekt nekaterih desnih politikov, ki ga je Vrečkova priključila drugim dejavnostim v okviru kulturnega ministrstva, in kljub grožnjam Lojzeta Peterleta in očitkom nekaterih drugih politikov in novinarjev, se zdi, da tudi ta afera ne bo dosegla večjih razsežnosti. Prej nasprotno.