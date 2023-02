Morda zaradi lastnih neuspehov, rezultatov, ki jih je veliko manj od pričakovanj ljudi po volitvah. Normalnost, ki že pred volitvami ni bila čisto normalna, se je vrnila v ustaljene nenormalne tire in življenje gre naprej. Posamezni »kamni oviranja«, beri Marta Kos, Tatjana Bobnar in podobni, so odstranjeni, vlada se je končno konsolidirala, prejšnji kadri so se vrnili v poslanske klopi na druga mesta, denimo za za namestnika ljubljanskega župana, in že bo kmalu pomlad. Glavno, da smo enotni. Če ni zunanjega sovražnika, Rusov in Kitajcev, ga bodo že našli. Vsekakor pristojni oblastniki vedno rabijo nekakšno opravičilo za svoje ravnanje. Tudi javno priljubljenost pred odhodom na smetišče zgodovine. Ampak to smetišče se trenutno samo veča in zdi se, da še vedno niso na njem vsi, ki tja sodijo. Pa tudi Avgijev hlev še ni počiščen.

Ko sem pred časom napisal nekaj kritičnega o nenormalnosti gradnje kanalizacije preko vodovarstvenega območja Kleč v Ljubljani in nadaljevanju prizadevanj kemične tovarne Melamin ter župana v Kočevju za širitev in nadaljevanje nevarne proizvodnje na Krasu, na robu območja Nature 2000, in ob nejasnih postopkih po smrti sedmih delavcev ob nesreči, me je kar nekaj ljudi opozorilo, da je to vendar vse normalno, nujno in potrebno. In resnično se te besede udejanjajo v praksi. Gradnja C0 se ob iskricah in pravno nejasni »bitki« nadaljuje. Tudi ob fizični zaščiti obeh nasprotujočih si akterjev, torej občine in lastnikov zemljišč. Torej zaščiti s strani privatnih varovalnih podjetij ter policiji kot »razsodniku« in poroku, da se resnično ne udarijo. Seveda, normalno. Morda bi bilo glede na miselnost, da vedno zmaga močnejši, celo umestno, da se resnično spopadejo in naj zmaga boljši.

In Melamin bi morda lahko začel iskati prostor ob sedmerih Triglavskih jezerih, saj je lokacija tam sicer »najprimernejša«. Tudi glede na čist zrak. Pa še ljudje bodo imeli službe. Morda bi bilo umestno razmisliti tudi o obnovi KIK Kamnik, saj se vojna in nevarnosti nezadržno bližajo našim domovom.

Pa vendar, brez ironije in pikrih besed, ali res nimamo čisto nobene možnosti, da bi se državljani in volivci z denimo novim volilnim sistemom odkrižali posameznih političnih dvoživk, ki so sposobne preživetja celo v zraku, ne le na kopnem in v vodi? Vem, da je težko, pa dvotretjinska večina v parlamentu itd. Ampak na volitvah ste dobili poln mandat. Vsaj poizkusiti je treba.

Miloš Šonc, Grosuplje