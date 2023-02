Največji pobudniki za nastanek tega muzeja so gospodje Janša, Rupel, Peterle in Kacin, ki ne morejo skriti občutka, da se imajo za največje akterje teh dogodkov. V tej ekipi pogrešam brigadirja Krkoviča. Da ne bo pomote, omenjeni gospodje imajo nesporno, veliko, zgodovinsko vlogo v teh dogodkih, niso pa edini. Menim, da bi ta muzej moral dati zelo pomembno mesto tudi tistim, ki so pričeli orati ledino, da je prišlo do tega velikega projekta. Naj naštejem le nekatere, kot so aktivnosti mladinske organizacije proti koncu 80. let, avtorji prispevkov v 57. številki Nove revije, odhod delegacije CK ZKS z zasedanja CK ZKJ v Beogradu, zelo pomembna je bila vloga predsednika Kučana, dr. Drnovška, da osamosvojitvena vojna ni dobila tako tragičnih razsežnosti kot v BiH ali na Hrvaškem. To so ljudje, ki so imeli pogum oditi v osje gnezdo in se soočiti z odkritimi grožnjami takratnih jugoslovanskih oblasti.

Ker se je z osamosvojitvijo pričelo novo obdobje slovenske države, moramo zdaj ponuditi vpogled v dogajanja v novi državi, kot so uspešne aktivnosti za sprejem v OZN, mednarodna priznanja za sprejem evropske integracije, tržno gospodarstvo, demokracija, itd. Vse to so dosežki, za katere se je splačalo boriti. Da pa bo vsebina muzeja transparentna, morajo njegove vitrine prikazati tudi dogajanja, ki ne bodo simpatična omenjeni četverici.

Nepojasnjena usoda denarja od prodaje orožja, stihijska izvedba denacionalizacije, predvsem vračanje velikega premoženja Cerkvi. Posebna vitrina mora biti namenjena veliki sramoti, ki se je zgodila z izbrisom velikega števila ljudi. Predlagam, da bi bil eden od eksponatov v vitrini preluknjana osebna izkaznica. Kakor je takratni predsednik vlade Peterle na postroju Morisa v Kočevski reki izrekel simpatično misel, da je zadišalo po slovenski vojski. Nekoliko prirejena misel bi bila v tem primeru ustrezna, da je zasmrdelo po genocidu. Ne smemo tudi mimo dogajanja v Depali vasi. To je le nekaj poglavij v novi državi, za katera je odgovorna četverica pobudnikov za samostojni muzej, saj so bili dolga leta nosilci najpomembnejših funkcij. Eksponat v eni od vitrin bi lahko bila tudi plastična vrečka, v kateri je četverica vrnila odlikovanja.

Veliko je še gradiva za vitrine tega muzeja in le v taki obliki bi do neke mere opravičeval svoj nastanek. Četverici, ki si goreče prizadeva za ta projekt, naj o smiselnosti tega še enkrat premisli. Ne morem se znebiti misli, da je taka vnema za samostojni muzej težnja po samopromociji posameznikov.

Rudi Žveglič, Ljubljana