Atomska bomba in cepelin

Šolske oblasti so prišle na bistro idejo, da bi maturantom strokovnih in poklicnih šol preprečile dostop do univerzitetnega študija. V bolj naprednih družbenih krogih temu rečejo reakcionarno prisvajanje znanja, v katerem je družbena prehodnost skozi šolski sistem preprečena, visoka izobrazba pa rezervirana za ekonomske in politične elite. Visoki družbeni sloji se reproducirajo znotraj elitnega izobraževalnega sistema, ki je zaprt za pripadnike drugih slojev. Vodovodarji bodo zagotavljali stalen dotok vodovodarjev v servisne dejavnosti, inženirji pa reproducirali izdelovalce turbin. Ideja je simpatična, čeprav dobro deluje samo v časih visoke socialne stabilnosti in dolgotrajnega miru.