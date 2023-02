Do zadnje strani: Približajte se feminizmu

Ameriška pisateljica, pesnica in aktivistka Gloria Jean Watkins (1952–2021), ki jo od leta 1978 poznamo pod psevdonimom bell hooks, ki ga je mimogrede zapisovala z malimi začetnicami in na tak način poudarjala, da je delo pomembnejše od avtorja samega, je zavzemajoč radikalno in brezkompromisno feministično držo zagovarjala feministično ozaveščanje za gojenje kritične zavesti, ki naj bi imelo esencialni pomen na poti samouresničitve in samoosvoboditve izpod patriarhalnega jarma ter splošnega prepoznavanje kulturnih predpostavk, ki zatiranje sploh omogočajo. Feministična politika je tako, kot pravi bell hooks, temelj njenega celotnega političnega življenja.