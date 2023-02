Ob slovesnem odprtju prireditve je zbrane nagovoril kranjski podžupan Janez Černe. Kot je poudaril, je Kranj mesto kulture in Prešernovo mesto. »Na 8. februar se to dvoje združi v velik dogodek. V Kranj pride na tisoče ljudi iz vseh koncev Slovenije in tudi danes so Kranj zavzeli kulturniki, obrtniki, ustvarjalci vseh vrst, med katerimi so tudi Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada,« je poudaril.

Poudaril je, da 8. februar združuje in povezuje. »Prav vključevanje je tisto, kar je nekoč poudarjal tisti, ki se ga danes spominjamo, dr. France Prešeren. Prepričan sem, da bi bil zadovoljen, ko bi videl, koliko kulturnih vsebin posamezniku ponuja današnji dan,« je ocenil Černe.

Direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh je poudaril, da je danes Kranj ne glede na nizko temperaturo poln obiskovalcev in kulture. »Lahko rečem, da je kulturno srce Slovenije, ki ponovno bije tako, kot je treba,« je dejal in spomnil na minula leta, ko so kulturno dogajanje omejevali epidemiološki ukrepi.

Prešernov smenj je Kranj preoblekel v romantiko 19. stoletja. Po mestu se sprehajajo meščani v opravah izpred skoraj 200 let. Poteka sejem domače in umetnostne obrti z več kot stotimi razstavljalci. Za hrano je poskrbljeno s Prešerno kuhno, celotno dogajanje pa obiskovalce popelje v čas, ko se je po kranjskih ulicah sprehajal Prešeren.

Obiskovalci z nakupom cilindra iz kartona lahko tudi sami postanejo del mode 19. stoletja in se po mestu zapeljejo s kočijo. Po starem mestnem jedru odzvanja glasba z nastopi pevskih zborov in lajnarjev. Nastopajo folklorne skupine, del ekipe muzikala Povodni mož in Vlado Kreslin. Vstop v muzeje, galerije in druge hiše kulture je prost.

Popoldan se bo v Kranju mudila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Po slavnostnem kosilu v čast prejemnikom Prešernovih nagrad, ki ga bo na Brdu pri Kranju gostila predsednica republike Nataša Pirc Musar, bo ministrica položila venec na Prešernov grob. Nato se bo v družbi nagrajencev sprehodila po mestu, si ogledala Galerijo Prešernovih nagrajencev ter se zvečer v Prešernovem gledališču udeležila tradicionalnega pogovora z nagrajenci, poimenovanega Shod muz na kranjskem Parnasi.

Največja kranjska prireditev je v predkoronskih letih v gorenjsko prestolnico v enem dnevu privabila tudi več kot 20.000 obiskovalcev iz vse Slovenije. Lani so zaradi epidemioloških omejitev dogajanje raztegnili na več dni, letos pa so oba koncepta združili. Mestna občina Kranj ter Zavod za turizem in kulturo Kranj sta tako v sodelovanju z Gorenjskim muzejem, Prešernovim gledališčem Kranj, Mestno knjižnico Kranj, Galerijo Prešernovih nagrajencev, Layerjevo hišo in drugimi partnerji poleg današnje osrednje prireditve pripravila še deset dni doživetij kulture.