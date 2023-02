»Naše spodbude bodo letos še bolj usmerjene v krepitev dodane vrednosti, zelo pa si želimo vzpostaviti tudi vsebinske korake za spremljanje projektov, predvsem za večje projekte,« je na podjetniškem zajtrku v organizaciji svetovalnega podjetja Tiko Pro pred dnevi izpostavila vršilka dolžnosti direktorice direktorata za razvojna sredstva na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Sibil Klančar.

Med drugim je napovedala poenostavitve pri izplačevanju stroškov za lajšanje administrativnega bremena pri pridobivanju in izplačevanju sredstev.

Direktorica podjetja Tiko Pro Kristina Kočet Hudrap je izpostavila, da se tokrat prvič soočajo s situacijo, da v sklopu kohezije še niso na voljo konkretni razpisi za črpanje evropskih sredstev. »Imamo pa konkretne informacije, s katerimi se podjetja na pridobitev nepovratnih evropskih sredstev lahko odlično pripravijo,« je poudarila.

Po njenih besedah mora imeti vsak projekt, ki želi pridobiti nepovratna sredstva, zeleni vpliv. »Če tega vpliva ne morete dokazati, ne boste uspešni niti s pripravo niti s prijavo na razpis. Denarna sredstva iz kohezije bodo namenjena raziskavam in razvoju, ne pričakujmo več sredstev za nakup strojev in opreme,« je podčrtala.

»Podjetja, ki želijo dokazati trajnostno usmerjenost, naj se najprej vprašajo, kje na poti zelenega prehoda se nahajajo, kakšen je njihov ogljični in trajnostni odtis ter kaj odtise povzroča. Zelo pomembno je tudi, da ocenijo, kakšne so priložnosti in tveganja zelenega prehoda. Pri tem jim je lahko v pomoč digitalno strateško orodje na poti do zelene preobrazbe Green Star,« pa je dejal svetovalec na področju inovacij, digitalizacije in zelenih tehnologij iz CER Partnerstva za trajnostno gospodarstvo Slovenije Žiga Čebulj.

Podjetniški zajtrk je dogodek, ki ga mariborsko podjetje Tiko Pro organizira vsako leto. V podjetju deluje 20 strokovnjakov za pridobivanje nepovratnih in povratnih sredstev, ki projekte prijavljajo v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bruslju, so še dodali v podjetju.